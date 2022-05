Kakšen rabljen avtomobil je primeren za starejše voznike?

Kako naj se starejši vozniki lotijo menjave starega avtomobila za novejšega in sodobnejšega rabljenega?

AMZS je postavil spletni portal DoberAvto.si, da bi omogočil lažji in bolj pregleden nakup ali prodajo rabljenega avtomobila, kjer so vsi podatki o prevoženih kilometrih in zgodovini lastništva preprosto dostopni. Pri tem si ljudje lahko pomagajo z dvema pomembnima kriterijema – to sta oznaki AMZS preverjeno in obetavno, ki bistveno olajšata nakup rabljenega avtomobila. Na cesti je čedalje več starejših voznikov in voznic, ki jim takšni nasveti lahko olajšajo mobilnost in izboljšajo kakovost življenja.

Na kaj morajo biti pri tem pozorni?

Na vprašanje, kakšen avtomobil izbrati, odgovor ni preprost, ker je ponudbe veliko, zelo širok je tudi cenovni razpon. Če izhajamo iz predpostavke, da starejši ljudje, ki jim v avtomobilski industriji kot ciljni publiki rečejo »empty nesters«, torej tisti s praznim gnezdom oziroma brez otrok, ker so ti že odšli od doma, ne potrebujejo veliko prostora v avtomobilu za prtljago, prevoz otrok in otroške opreme, je najbolj zanimiva ponudba manjših cestnih terencev. Ti avtomobili so tudi cenovno zanimivi, tako novi kot rabljeni, poleg tega je vzdrževanje razmeroma poceni.

»Za starejše ljudi, ki v avtomobilu ne potrebujejo veliko prostora za prtljago in prevoz otrok, je najbolj zanimiva ponudba manjših cestnih terencev, ki so cenovno zanimivi, tudi njihovo vzdrževanje je sorazmerno poceni,« pravi Peter Kavčič.

Zakaj so križanci in cestni terenci priporočljivi za starejše voznike?

Dober pregled nad prometom, nekoliko višje sedenje za volanom in predvsem veliko udobja so glavni razlogi, da so cestni terenci ali križanci tako priljubljeni. Večina starejših ljudi pri vsem naštetem najbolj ceni to, da v tak avto lažje sedejo in potem tudi s sedeža brez večjega napora vstanejo. Skorajda ni avtomobilskega izdelovalca, ki v ponudbi ne bi imel vsaj nekaj cestnih terencev in križancev, saj vsi težijo k večji prodaji. Večanje ponudbe modelov in obsega izdelave vpliva na pestro ponudbo teh avtomobilov tudi na trgu rabljenih vozil. Na spletnem portalu DoberAvto.si je ponudba tovrstnih avtomobilov prav tako raznolika, po količini oglasov ugotavljamo, da predstavlja dobro četrtino ponudbe, zato ni težko najti dobrega rabljenega cestnega terenca ali križanca.

Kakšen avtomobil je zanje najbolj primeren?

Pomembna je tudi odločitev, ali izbrati avto z bencinskim ali dizelskim motorjem. Za vožnje na kratke razdalje in malo prevoženih kilometrov na leto so bistveno cenejši avtomobili z bencinskim motorjem. Takšna uporaba je značilna za večino starejših voznikov, ki so v pokoju in nimajo več toliko vsakodnevnih voženj kot tisti, ki se vsak dan vozijo v službo ali na službene poti. Sodobni bencinski motorji so namreč tihi, varčni in dovolj poskočni, da bodo izpolnili tudi pričakovanja zahtevnejših voznikov. Med pregledom aktualne ponudbe na portalu DoberAvto.si smo ugotovili, da je kar 40 odstotkov cestnih terencev in križancev opremljenih s samodejnim menjalnikom. Toda pri takšnem avtomobilu je potreben dober preizkus s testno vožnjo, na kateri se mora menjalnik izkazati s tekočim in hitrim pretikanjem ter brez cukanja. Zelo podobno je pri avtomobilih s pogonom na vsa štiri kolesa.

Katere znamke avtomobilov so najbolj priljubljene in primerne za starejše in zanje ne pomenijo velikih stroškov? Kakšne so cene?

Med najbolj priljubljene in primerne rabljene avtomobile za starejše voznike, pri katerih stroški lastništva niso visoki, v razponu cen od 8000 do 12.000 evrov štejemo modele renault captur, dacia duster, nissan juke in qashqai, peugeot 2008 in 3008, citroën C3 in C4 aircross, citroën C4 cactus, hyundai ix35 in tucson, kia sportage, ford kuga, volkswagen tiguan, BMW X1, fiat freemont in panda, opel mokka, škoda yeti, honda CR-V, suzuki SX4 in vitara …

Kako si lahko pomagajo s portalom DoberAvto.si?

Najhitrejša in najlažja pot pri iskanju ustreznega cestnega terenca je zelo preprosta. Ko vstopite na spletno stran DoberAvto.si in začnete iskati oglase, boste na levi strani našli velik izbirnik za iskanje avtomobilov po različnih filtrih. Takoj pod delom izbirnika, kjer so kriteriji za ceno, letnik in prevoženo število kilometrov, je možnost filtriranja vozil po obliki. Tam kliknete na oznako SUV in v hipu boste imeli na zaslonu računalnika ali pametnega telefona vse avtomobile, ki spadajo med cestne terence oziroma križance. Na zaslonu pametnega telefona je postopek enak, razlika je le v tem, da se vsi izbirniki pokažejo na sredini zaslona.