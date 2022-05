Kam s posebnimi odpadki in še uporabnimi aparati?

Družba Zeos je neprofitna organizacija s sedežem v Ljubljani, na Šlandrovi 4 v Črnučah, ki skrbi za zbiranje e-odpadkov, odpadnih baterij, nagrobnih sveč … Kakšne vrste odpadkov vse zbirate?

Skrbimo za pravilno ločevanje odpadne električne in elektronske opreme oziroma e-odpadkov, odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev ter odpadnih nagrobnih sveč. Ti odpadki so posebne vrste in jih je treba ločeno zbirati in oddajati na ustrezna zbirna mesta. Vsebujejo snovi, ki so lahko ob nepravilnem odlaganju škodljive za okolje in zdravje prebivalstva. Z njihovo oddajo na ustrezna prevzemna mesta poskrbimo, da so obdelana na varen in do okolja prijazen način, materiali pa ponovno vstopijo v snovni krog.

Kje vse lahko prebivalci oddajo te odpadke?

Zbirna mesta zanje so po vsej državi in jih je več vrst. Prebivalci verjetno najbolj poznajo zbirne centre pri izvajalcih javnih služb ravnanja z odpadki, kamor lahko v sklopu gospodinjstva (brezplačno) oddajo različne vrste odpadkov, tudi odpadno elektroniko vseh vrst, prav tako odpadne baterije in sijalke. Na voljo je tudi več kot 760 uličnih zbiralnikov. Večinoma jih najdemo na večjih ekoloških otokih, so zelenosive barve, vanje je mogoče brezplačno oddati le male odslužene aparate in odpadne baterije. Te odpadke lahko oddate tudi v tako imenovanih zelenih kotičkih v nekaterih večjih trgovinah s tehnično opremo. Tam oddate male aparate, odpadne baterije in odpadne sijalke. Vse več lokalnih skupnosti pa enkrat ali dvakrat na leto organizira mobilne zbiralne akcije nevarnih odpadkov, kjer se jim radi pridružimo z našimi mobilnimi zbiralniki za e-odpadkein tako ponudimo možnost za oddajo teh odpadkov tudi tistim, ki nimajo v svoji bližini nobene od zgoraj naštetih lokacij. Na našem sedežu nimamo zbirne točke za oddajo e-odpadkov, ker imamo tam le naše pisarne.

»Organizatorji izmenjevalnice v souporabi vidimo do družbe in okolja prijazno alternativo klasični potrošnji. Z vsako izposojo in izmenjavo predmeta prispevamo k boljšemu izkoristku naravnih virov, zmanjšamo nastanek odpadkov, hkrati pa še kaj privarčujemo,« pravi Urša Dolinšek. FOTO: osebni arhiv

Odpadno električno in elektronsko opremo zbiramo doma vedno ločeno od drugih odpadkov, pri tem je ne smemo poškodovati. Le s pravilnim ločevanjem odpadkov omogočamo njihovo pravilno nadaljnjo obdelavo in predelavo. Vse lokacije za oddajo najdete na našem spletnem zemljevidu na www.zeos.si/zbirna-mesta.

Kako poteka oddaja odpadkov, ali se je treba naročiti?

Na vseh omenjenih lokacijah lahko odpadno električno in elektronsko opremo oddate brezplačno, brez naročanja, kar velja za gospodinjstva, v zbirnih centrih ali trgovinah le v času njihovega delovnika. V trgovinah, večjih od 400 kvadratnih metrov, je treba biti pozoren še na to, da lahko brez nakupa novega aparata oddate le male odslužene aparate, večje pa le ob nakupu novih. Odpadne baterije in sijalke pa mora brezplačno prevzeti vsaka trgovina, ki prodaja nove. Podjetja in organizacije, ki imajo te odpadke v večjih količinah, se morajo za oddajo prijaviti na www.zeos.si/poslovno.

Kaj se zgodi z zbranimi odpadki?

E-odpadke ločeno prevzamemo po zbirno-predelovalnih skupinah in jih prepeljemo v centre za predelavo v Sloveniji ali v tujini. Naši izvajalci izvedejo selektivno obdelavo, z odstranitvijo nevarnih komponent, kot so baterije, sijalke, kondenzatorji, plini … Nato e-odpadke v procesu predelave obdelajo do končnih sekundarnih surovin, kot so različne vrste plastike, barvnih kovin in drugih materialov.

Obdelavo vršimo z našimi zunanjimi izvajalci v Sloveniji oziroma v EU, ki posedujejo vsa ustrezna dovoljenja. Pri obdelavi e-odpadkov gre za različne vrste procesov, kot so drobljenje, mletje, tudi nekateri kemični procesi, iz katerih na koncu izhajajo sekundarne surovine, tudi dragocene, kot so zlato, iridij, litij, v na primer mobilnih telefonih, tablicah itd.

Večji del sekundarnih surovin predstavljajo kovine in barvne kovine, kot so železo, aluminij, baker ter različne vrste plastik, ki jih skozi proces obdelave na koncu pridobijo kot granulat čiste plastike in lahko jih procesirajo nazaj v proizvodnjo plastičnih izdelkov.

Na svetovni dan zemlje, 22. aprila, ste na lokaciji Knjižnice reči, na Belokranjski ulici 6 v Ljubljani, začeli z izmenjevalnico še delujočih aparatov, ki poteka do 5. junija, ko je svetovni dan okolja, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 16. in 19. uro. Kakšne aparate lahko prebivalci prinesejo tja?

V družbi ZEOS se zavedamo, da je potrebno potrošnike neprestano izobraževati o pravilnem ravnanju z električno in elektronsko opremo. To uspešno že več let izvajamo tudi s pomočjo Life projektov, ki jih sofinancira Evropska komisija in ministrstvo za okolje in prostor, v sklopu katerih izvajamo številne dogodke.

Karikatura: Marko Kočevar

V sklopu tekočega projekta Life Spodbujamo e-krožno smo si postavili glavni cilj, da spodbujamo podaljševanje življenjske dobe aparatov z različnimi aktivnostmi. Med drugim tudi z vzpostavljanjem in spodbujanjem skupnosti souporabe in izmenjave aparatov. Med zbranimi e-odpadki, ki naraščajo najhitreje na svetu, je kar dva odstotka še popolnoma delujočih aparatov, ki bi sicer lahko našli novega lastnika.

Prebivalci lahko prinesejo še delujoče aparate, ki delujejo na elektriko ali baterije, kot so gospodinjski aparati, zvočniki, električno orodje, projektorji, šivalni stroji, električne igrače in podobno. Prvih sto, ki bodo prinesli še delujoč aparat na izmenjevalnico, bo dodatno nagrajenih.

Kako poteka izmenjava?

V sklopu izmenjevalnice v Knjižnici reči poteka izmenjava po načelu prinesi – odnesi. Vsak lahko prinese enega ali več še delujočih aparatov, v zameno pa lahko s polic vzame aparat, ki bi ga želel imeti doma in ga je prinesel nekdo drug. Aparati na izmenjavi nič ne stanejo, znebimo se tistih, ki jih ne potrebujemo več, in morda izmed tistih, ki so jih prinesli drugi, najdemo kakšnega, ki bi ga z veseljem imeli doma.

Aparati, ki bodo po koncu izmenjave morda ostali na policah, bodo našli nove lastnike na eni izmed naslednjih izmenjav ali pa jih bomo podarili Knjižnici REČI, katere glavna dejavnost je izposoja uporabnih stvari oz. jih strokovno pregledali in dali naprej v proces priprave za ponovno uporabo.

Organizatorji izmenjevalnice v souporabi vidimo družbi in okolju prijazno alternativo klasični potrošnji. Z vsako izposojo in izmenjavo predmeta prispevamo k boljšemu izkoristku naravnih virov, zmanjšamo nastanek odpadkov, hkrati pa še kaj privarčujemo.

Kam lahko ljudje prinesejo še delujoče aparate, če bi jih radi le oddali?

V družbi Zeos v ta namen v sklopu že omenjenega projekta po državi postavljamo kotičke za ponovno uporabo. Zdaj jih je že več kot 45, s postavitvijo pa še nismo končali. Tudi vse lokacije teh najdete na spletnem zemljevidu na www.zeos.si/zbirna-mesta. Aparate, zbrane v kotičkih, nato pregledajo partnerji našega projekta v procesu ponovne uporabe in jih predajo nazaj v uporabo. Vse primerne aparate med drugim najdete v spletni trgovini na www.zeos.si/nakup-aparatov.