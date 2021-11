Les je najprej gradivo in šele nazadnje kurivo

V nadaljevanju preberite:

Ko je Franc Pohleven nekoč spoznal, da se politiki in gospodarstveniki posmehujejo njegovemu prepričanju, da je les najprej izvrstna surovina in šele nato energent, je sklenil v to prepričati javnost. Nastala je vsakoletna razstava Čar lesa, ki jo s sodelavci že 13 let organizira po Sloveniji. Navdušenje nad lesom je danes 70-letnega zaslužnega profesorja ljubljanske univerze zagrabilo med preučevanjem lesnih škodljivcev, kamor spadajo tudi gobe. Te strastno nabira od mladih nog, ljubiteljsko proizvaja micelij za gojenje gob, strokovno pa se še vedno posveča lesnim gobam in med drugim tudi njihovim zdravilnim učinkom.