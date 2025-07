Nekdanji finski skakalni šampion: Bilo je grozno, kaj vse sem moral prestati

Nekdanji finski skakalni zvezdnik Toni Nieminen, ki se je pri rosnih 16 letih v Albertvillu 1992 veselil naslova olimpijskega prvaka na veliki napravi in bronaste kolajne na srednji skakalnici, je v enem od podkastov podoživel zahtevno obdobje po svoji najuspešnejši sezoni. Leta 1995 je celo izgubil mesto v reprezentanci.

»Glavni trener je takrat pristopil k meni in mi povedal, da je moj čas v ekipi minil. Ob tem je navedel, da sem prestar (takrat je imel dvajset let – op. p.) in da sem imel svoje priložnosti,« se je 50-letnik iz Lahtija, ki je leta 1994 v Planici z 203 metri kot prvi človek na smučeh preletel magično mejo 200 metrov (brez dotika), spomnil najtežjih trenutkov na svoji športni poti. Kakor je priznal, je začel tedaj resno razmišljati o tem, da bi svoje smuči postavil v kot.

Toni Nieminen (levo) je marca letos v Lahtiju izgubil dvoboj z rojakom Jannejem Ahonenom. FOTO: Pepe Korteniemi/Reuters

»Bilo je grozno, kaj vse sem moral prestati. Nisem imel denarja in prav nobenega upanja za prihodnost,« je zaupal Nieminen, ki se kljub vsemu ni vdal v usodo. Ravno nasprotno; z dobrimi nastopi si je spet priboril mesto v reprezentanci, leta 2002 pa ga je doletela čast, da je na slovesnem odprtju zimskih olimpijskih iger v Salt Lake Cityju nosil finsko zastavo.