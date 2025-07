Več ljudi zabodenih na jugu Finske, napad tudi na vlaku v Nemčiji

Napad, ki naj bi ga izvedel azilant, se je zgodil blizu trgovinskega centra v Tampereju, tretjem največjem finskem mestu. Policija, ki je bila o dogodku obveščana ob 14.23, je razkrila, da je bilo zabodenih več ljudi, poroča Euronews.

Finska televizija Yle poroča, da so bile zabodene štiri osebe. Vse so bile poškodovane, smrtnih žrtev ni. Eno osebo so aretirali. Po besedah ​​​​očividca je aretirana oseba moški in da ga je policija aretirala pred restavracijo John Scotts.

V trgovinskem centru so se po napadu policisti pogovorili z več pričami. Te so odpeljali v drugo nadstropje centra.

Policisti so ob tem zaprli območje, žrtve napadov pa so dobile prvo pomoč.

Tudi reševalci so prišli hitro. FOTO: Saara Peltola/AFP

»Razmere niso več nevarne,« je povedal predstavnik policije že malo po 17. uri, niti za obiskovalce trgovinskega centra niti za okolico centra. Policija je tudi zavrnila namige, da bi lahko imel napad terorističen ali rasističen motiv.

Finski dnevni časopis je poročal, da je policija zaprla vse vhode v trgovinski center Ratina, tako da nihče ni mogel niti vstopiti v center niti izstopiti iz njega.

Do 18. ure je policija že odpravila zaporo in zapustila kraj dogodka. Na Yle so poročali, da »se krvavi madeži začnejo pri glavnem vhodu v nakupovalno središče in nadaljujejo do avtoceste Hatanpää«. Prebivalci so bili zaradi krvi pri trgovinskem centru šokirani, v centru pa ni nič več kazalo, da bi se dogajalo kaj nenavadnega.

Tampere leži na jugu Finske, približno 180 kilometrov severozahodno od glavnega mesta Helsinki, in ima približno 260.000 prebivalcev.

V Nemčiji moški na vlaku napadel in poškodoval več oseb

V Nemčiji je moški na vlaku na poti iz Hamburga na Dunaj s kladivom in sekiro napadel potnike. Po informacijah tamkajšnje policije je pri tem poškodoval štiri osebe. Storilca so še pred prihodom policije ustavili potniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Napad se je zgodil, ko se je vlak s približno 500 potniki peljal mimo kraja Strasskirchen, jugovzhodno od mesta Regensburg na Bavarskem. Po podatkih policije je osumljeni napadalec 20-letni Sirec, med štirimi poškodovanimi pa so trije Sirci in 38-letnik, katerega državljanstvo ni znano. Policija zaenkrat ne ve niti, ali so se storilec in žrtve poznali.

Storilca so še pred prihodom policije ustavili potniki, pri čemer naj bi bil huje poškodovan. Policija ga je pridržala in je v zdravstveni obravnavi. Motiv za napad še ni jasen.

Na kraju dogodka je posredovalo 150 policistov in dva helikopterja.