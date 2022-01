Najbolj ranljivi so starejši moški

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je pri nas smrtnost zaradi samomora v zadnjih dvajsetih letih padla za več kot dvajset odstotkov, smo Slovenci po samomorilnosti še vedno v evropskem vrhu, takoj za Litvo in Latvijo. Vsako leto si življenje vzame nekaj manj kot 400 ljudi. Lani je samomor naredilo 375 ljudi, od tega 299 moških in 76 žensk. Posebej ogrožena skupina so starejši moški.