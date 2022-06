»Nevarno je, če človek o sebi nima dobrega mnenja«

V nadaljevanju preberite:

Ko se je doc. dr. Marija Mikačić Turnšek kot diplomirana ekonomistka leta 2002 upokojila, si je kupila prenosni računalnik, uredila doma pisarno in začela obiskovati pedagoško-andragoški program na ljubljanski filozofski fakulteti ter začela novo kariero predavateljice in univerzitetne raziskovalke. Leta 2014 je doktorirala s temo Karierni načrt kot gradnik osebne odličnosti, ki je poleg nevrolingvističnega programiranja odločilno zaznamovala njeno torišče delovanja. Pri 85 letih je doc. dr. Marija Mikačić Turnšek še vedno aktivna raziskovalka in predavateljica na dveh visokošolskih ustanovah in številnih tečajih za različne ranljive skupine prebivalstva, kot so gluhi in v zadnjem času tudi distrofiki.