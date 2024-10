Nikoli ni prepozno, da bi živeli polno življenje

V nadaljevanju preberite:

»Koncept lepote starosti ima pravico do sobivanja v družbi ob konceptu lepote mladosti,« je eno od razmišljanj Šimeta Ivanjka, pravnika, plodovitega pisca in zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru, v knjigi Srečanje s starostjo, ki so jo predstavili na nedavnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Knjigo s 174 stranmi je letos izdala Univerza Alma Mater.