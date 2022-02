Nisem teta iz ozadja, ampak čisto navadna teta

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Izole iz svojih otroških let se spominja kot mesteca preprostih ljudi. Mnogi so se v tistih časih tja preselili iz Brkinov in drugih krajev, saj so razvijajoče se družbene tovarne, kot sta bila Delamaris in Mehanotehnika, potrebovale novo delovno silo. Staro prebivalstvo pa je, tako kot v drugih istrskih mestih, večinoma optiralo za Italijo in se postopoma odseljevalo. »Spomnim se dveh deklic iz naše ulice, od katerih sem se naučila italijansko. Nekega dne sta preprosto odšli in ju nikoli več nismo videli,« pravi.





Breda Pečan Rojena je leta 1946 v Ljubljani. Še pred njenim desetim letom se je družina preselila najprej v Piran, nato pa v Izolo, kjer se je rodil najmlajši brat, osmi po vrsti. Oče je dobil službo kot računovodja v Delamarisu. Hiša, v katero so se vselili, pa je še danes njen dom. Po študiju biologije se je tudi sama zaposlila v izolski ribji tovarni, napredovala je do vodje proizvodnje. Leta 1992 je bila izvoljena za poslanko v prvem sklicu slovenskega parlamenta, pet let pozneje pa je kandidirala za županjo in na tej funkciji ostala devet let. Obenem je bila leta 2004 za dva mandata spet izvoljena za poslanko SD.

Njena najlepša leta so bila tista, izvemo, ko je delala v Delamarisu. »Imela sem krasnega šefa, Vinka Franetiča, na katerega sem se lahko vedno zanesla, s sodelavci smo se lepo razumeli, čeprav smo se kdaj sporekli. Veliko smo se družili na piknikih ali ob proslavah. Predvsem pa smo se vsi – pa naj je bil to generalni direktor ali proizvodni delavec – med seboj spoštovali,« poudari. To so bili tudi časi, ko so imeli ribiči, ki so bili plačani po količini ulova, lahko celo višjo plačo kot direktorji.



Življenjska pot pa jo je vendarle vodila v politiko. Kot članica prenovljene Zveze komunistov Slovenije – Stranke demokratične prenove je bila na skupni listi Združene liste socialnih demokratov izvoljena v prvi sklic slovenskega parlamenta. »Ljudje so me poznali iz Delamarisa in dobila sem zelo visok odstotek glasov,« omeni.



Danes, trideset let pozneje, je športno zelo aktivna upokojenka, saj takoj ko morje doseže 20 stopinj, vsak dan preplava 1,8 kilometra (mož, ki jo spremlja, pa 300 metrov manj), preostali del leta obiskuje fitnes. Še vedno deluje v občinski strankarski politiki. Nazadnje sva se pred tem pogovorom srečali, ko je kot članica volilne komisije pomagala pri štetju referendumskih glasov za potrditev občinskega prostorskega načrta, ki so ga Izolani na njeno obžalovanje sicer zavrnili. Oba z možem tudi rada potujeta, sploh ker njuni trije otroci živijo v tujini – hči, gastroenterologinja, v Brightonu v Angliji, sinova, računalničarja, pa v Berlinu. Pri tem ju ne ustavi niti pandemija.



Zadnji poslanski mandat ste sklenili pred 11 leti, odkar niste več izolska županja, pa je minilo celo 16 let. Do zadnjih lokalnih volitev ste bili še občinska svetnica, potem pa niti to ne več. Pogrešate politiko ali pa vam je žal, da ste vanjo vstopili?



Ni mi žal, kje pa! Če sama sebe ocenim, mislim, da sem bila dobra političarka in da sem naredila marsikaj, česar sicer ne bi mogla, tako v Izoli kot v državnem zboru. Oboje si upam trditi. Narobe je bilo edino to, da sem leta 2004, ko sem bila županja, kandidirala še v državni zbor. Bolje bi bilo, da ne bi. Potem bi lahko veliko več naredila za Izolo in bi na volitvah spet zmagala. Enako se je potem zgodilo mojemu nasledniku Tomislavu Klokočovniku, ker je bil kot neprofesionalni župan premalo v Izoli in so namesto njega županovali drugi.







»Nisem zamerljiv človek, marsikaj je bilo, nekaj časa tudi zelo grdo in krivično, ampak dejstvo je, da v visoka drevesa strela tolče,« meni Breda Pečan. FOTO: Črt Piksi

Se pravi, da se, tudi odkar ste se upokojili, med ljudmi v Izoli dobro počutite?



Ljudje, tudi taki, ki jih komaj poznam, pravijo, da že dolgo pogrešajo neposreden stik z županom. Vsi trije moji nasledniki so bili bistveno premalo odprti za občane. Ko sem kot županja morala z enega konca Izole na drugega, sem izbirala najbolj stranske ulice, če se mi je mudilo – sicer sem se na poti petdesetkrat ustavila. Tudi če vsem, ki so se obračali name, nisem mogla pomagati, sem jih vsaj poslušala. To zdaj manjka! Poleg tega me številni še danes sprašujejo, ali bom kandidirala. Da bi se v to podala v 76. letu, si ne predstavljam. No, seveda bi bilo mogoče, možgani mi delajo normalno! Moram pa reči, da se mi je tudi že zgodilo, da so se mi prek spleta oglasili, češ, kaj boš ti dinozaver tukaj strašila. Čeprav objave na spletu zelo malo prebiram, ker je toliko grdih stvari, ne samo na moj račun, ampak na splošno, mi tega res ni treba. Sem pa pripravljena vsakemu, ki si želi postati zares dober župan, pomagati.



Kar tri mandate ste bili poslanka Socialnih demokratov (SD) v državnem zboru, a se zdi, da ste se v politični karieri bolj poistovetili z vlogo županje.



Poslanec, če ni ravno predsednik stranke ali del vplivnih krogov, nima veliko možnosti, da kaj konkretnega naredi. Že v prvem poslanskem mandatu – v sodelovanju, kot vedno – mi je uspelo spraviti skozi zakon, ki je prepovedal proizvodnjo azbestnega cementa. Še danes imamo azbest marsikje, kjer ga ne bi smelo biti. A zakon smo naredili tako, da smo zaščitili tudi interes delavcev, ki so se v Anhovem in drugod po Sloveniji predčasno upokojevali, ker so imeli napadena pljuča in težave z dihanjem. Še danes se ljudje z Bovškega spomnijo te Pečanke! V županski vlogi pa imaš bistveno več kontakta z ljudmi, odnos je bolj topel, bolj človeški.







V dvorani izolskega občinskega sveta FOTO: Boris Šuligoj /Delo

Kot »mati županja« ste dali skozi tudi mnogo težkih bitk – prišli ste navzkriž s podjetjem Galeb, očitali so vam posle po domače, ko je šlo za nekdanjo ministrico Milojko Kolar in odvetnika Mira Senico ter njegovo razvpito »kmetijo« Bužekijan, nazadnje pa sta se ostro spoprijela z vašim naslednikom Tomislavom Klokočovnikom. Po vas so padale težke besede, prav tako kazenske ovadbe. Kako danes gledate na te spore in v kakšnih odnosih ste z nekdanjimi nasprotniki?



Kar zadeva Klokočovnika, je bila težava bolj pri njem kot pri meni. Kazenske ovadbe pa so bile v zvezi s svetilnikom. To je bil produkt inšpektorja za okolje in prostor, ki se je lepo skril in porival naprej nekega drugega inšpektorja. Ta pa je na koncu tako nastradal, da sem mu morala jaz pomagati, da ni celo službe izgubil. Meni in direktorju komunale jim ni uspelo dokazati ničesar! Ni bilo tako kot pri Kanglerju, da je sodišče ugotovilo, da ni dovolj dokazov. Pri meni je sama sodnica povedala, da je nelogično, da bi v imenu občine omogočila korist komunali, ki je tako ali tako v občinski lasti. Z Galebom pa nimam več nikakršnih odnosov. Ti ljudje so se upokojili, a še zmeraj mešetarijo naokrog. Vem, da so delali težave tudi prejšnjemu in sedanjemu županu. Izolo so od vsega začetka imeli za svojo molzno kravo. Ni mi uspelo vsega, a nekatere zlorabe sem le pravočasno ustavila. Nisem zamerljiv človek, to sem pač preživela, marsikaj je bilo, nekaj časa tudi zelo grdo in krivično, ampak dejstvo je, da v visoka drevesa strela tolče. Nič posebnega ni, da se pri svojem delu srečaš z zlobo in podtikanjem. Žal mi je samo, da so nekateri ljudje postali tarče tistih, ki sem jih jaz spravljala ob živce, ker pač niso imeli poguma, da bi se spravili neposredno name.







Otvoritev novega izolskega zdravstvenega doma, leta 2000. FOTO: Boris Šulihoj /Delo

Zakaj se po vašem v Izoli ne premaknejo turistični projekti za zemljišča ob morju, ki jih je nekoč zasedala ladjedelniška in ribja industrija, danes pa je to degradirano območje? Velik del pripada srbskemu poslovnežu Miodragu Kostiću.



Kostić je tudi lastnik zemljišča, ki mu pravimo trikotnik, nad Delfinom, in tam bi rad gradil stanovanja, da bi si tako poplačal naložbo v hotelski kompleks na območju nekdanje ladjedelnice. To se mi konec koncev zdi razumljivo in tudi ne bi bilo nobene škode. V bližini ladjedelnice pa bi zgradili nadzemno garažno hišo, ki stroškovno ni tako zahtevna kot podzemna, lahko bi uredili več tisoč parkirnih prostorov in bi mesto izpraznili avtomobilov.



Še verjamete v izvedbo izolskega otoka?



Če bo prišel kdo tako trmast, kot sem jaz, potem da. Zdaj je idealna priložnost, da bi material od izkopov za tunele drugega železniškega tira uporabili v ta namen.



Županja na izolskem pomolu FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Veliko je okoljevarstvenih pomislekov.



Že takrat so delali probleme! Naj pa povedo, kje naj se naše ribe razmnožujejo – saj imamo sam mulj, medtem ko bela riba potrebuje razgiban teren. Včasih so delali umetne podvodne grebene iz odpadnih gum, da so se morski organizmi lahko razmnoževali.



Vlada je pred kratkim odobrila sedem milijonov evrov za nov izolski kulturni dom, ta je sicer odvisen od sprejetja občinskega prostorskega načrta, ki je na nedavnem referendumu padel. Kako gledate na ta projekt?



Nov kulturni dom naj bi sofinancirali država in občina. Mene zanima, kje bo občina dobila načrtovanih devet milijonov evrov. Poleg tega naj bi šlo za objekt z 8000 kvadratnimi metri uporabnih površin. Z vsem spoštovanjem do kulturnih delavcev, ki so pripravljali vsebine, ampak evropska prestolnica kulture je šla drugam in vprašanje je, ali je smiselno načrtovati take orjaške investicije v tako majhnem kraju, kot je Izola. Velike ambicije so dobre, a je treba vedeti, kako daleč lahko sežeš. Tak objekt bi zahteval vzdrževanje in upravljanje, treba bi ga bilo tudi polniti. Po drugi strani imamo narejen načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev sedanjega kulturnega doma in gradnjo nadomestnega. Ta seveda ne bi imel dvorane za tisoč ljudi, pač pa za veliko bolj obvladljivo število obiskovalcev.







Izolska politična nasprotnika: Tomislav Klokočovnik in Breda Pečan. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Ste močno razočarani nad aktualnim političnim dogajanjem? Pred časom ste z ostrim javnim pismom izolskemu poslancu Branku Simonoviču očitali nedopustno bratenje z Janšo, zmerjali ste ga celo s kolaborantom.



Veste, kako je to: kakor se v gozd kriči, tako iz njega doni. Simonovič je izjavil, kako jaz in mož podpirava njegovo politiko. To so mi ljudje povedali, zato sva z možem za izolski tednik Mandrač napisala, da se nikakor ne strinjava z njegovo politiko. Potem pa je poskrbel, da nama je odgovoril nekdo drug in nama očital, da sva politika stare sorte ali celo iz prazgodovine. Simonovič ni imel poguma, da bi to storil sam. Naj pa vseeno dodam, da si iskreno in vroče želim, da bodo aprilske volitve dokončno pometle z vso sprevrženostjo, politikantsko pokvarjenostjo, politiko zastraševanja, lažnivostjo trenutnega režima in vsem, kar je dokončno razgalilo slabosti naše družbe.







Kot predsednica parlamentarne komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ, leta 2007. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Ste teta Boruta Jamnika, predsednika uprave Modre zavarovalnice, ki velja za vplivnega človeka iz ozadja. Koliko po vašem mnenju pomenijo te bolj ali manj tesne povezave med ljudmi, ki so blizu oblasti?



Enkrat sem že povedala poslancu Francu Pukšiču v državnem zboru – takrat je bil sicer težava moj najmlajši brat, ki je bil član uprave Luke Koper – da nisem kriva, ker sem se rodila v družini, ki je polna inteligentnih, sposobnih in znanja polnih ljudi. V majhni Sloveniji, kjer vsak vsakega pozna, je veliko bolj pomembno kot to, kdo je čigav sorodnik ali prijatelj, da pridejo na prava mesta ljudje, ki so sposobni za to delo, v korist podjetja, občine ali države. Upam si trditi, da sem kot prva županja v Izoli in ena prvih v Sloveniji zagotovo bistveno bolj primerna za to delovno mesto kot katerikoli od mojih naslednikov. V mojih 40 dela polnih letih mi nihče ne more očitati, da sem kaj zastonj dobila. Enako velja za Boruta Jamnika, ki je sicer moj najljubši nečak, a je tudi res, da je področje njegovega dela popolnoma drugo, kot je bilo moje, zato seveda nisem teta iz ozadja, ampak čisto navadna teta.