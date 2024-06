Francka Ćetković: Nisem za radikalno spreminjanje sistema

V nadaljevanju preberite:

Podjetje Svila je bilo nekdaj po rezultatih med najuspešnejšimi v Jugoslaviji, prav tako je bilo med vodilnimi po dobrih delovnih razmerah in plačah. Predvsem so bili dobro plačani v proizvodnji: delavke, tkalke, mojstri in drugi. Francka Ćetković je ponosna, da je bila aktivni del tistega kolektiva, in močno hvaležna nadrejeni, da jo je spodbujala in ji omogočala razmišljati s svojo glavo.