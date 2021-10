Nova strokovna pomoč umirajočim in njihovim svojcem

Poleg enote na onkološkem inštitutu naj bi delovale še v univerzitet­nih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor ter splošnih bolnišnicah Murska Sobota in Novo mesto. Vsaka bi skrbela za območje, kjer je od 100.000 do 150.000 prebivalcev, poleg tega naj bi v Sloveniji zagotovili od 150 do 200 postelj za paliativno oskrbo.



Podpora umirajočemu in svojcem

V največ primerih so bili razlog za obisk mobilne paliativne enote neurejena bolečina in simptomi, ki se pojavijo v zadnjih dneh živ­ljenja. Foto Jure Eržen

V Sloveniji vsako leto umre okoli 20.000 ljudi. Manj kot polovica bolnikov z neozdravljivo boleznijo umre doma. Veliko več si jih to želi.

Mobilna paliativna enota deluje na območju osrednje Slovenije. Foto Jure Eržen

Večina bi rada umrla doma

Ob letošnjem 9. oktobru, mednarodnem dnevu paliativne in hospic oskrbe, ki mineva v znamenju enakopravnega dostopa do paliativne oskrbe, so na Onkološkem inštitutu Ljubljana predstavili novost oziroma dopolnitev dosedanjim dejavnostim paliativne oskrbe: mobilno paliativno enoto, ki zagotavlja potrebno oskrbo umirajočega na domu.Onkološki inštitut je 1. septembra uvedel mobilno paliativno enoto, ki je eden izmed načrtovanih petih novih mobilnih paliativnih timov, s katerimi naj bi zagotovili paliativno oskrbo po vsej Sloveniji. Vlada je v splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021 določila, da naj bi svojcem in najhuje bolnim, ki so v zadnji fazi paliativne oskrbe in želijo umreti doma, pomagale mobilne paliativne enote. Poleg enote na onkološkem inštitutu naj bi delovale še v univerzitet­nih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor ter splošnih bolnišnicah Murska Sobota in Novo mesto. Vsaka bi skrbela za območje, kjer je od 100.000 do 150.000 prebivalcev, poleg tega naj bi v Sloveniji zagotovili od 150 do 200 postelj za paliativno oskrbo.Mobilna enota predstavlja dopolnitev že dolgoletne paliativne dejavnosti inštituta, kjer osnovno paliativno dejavnost izvajajo na vseh oddelkih. Na oddelku za akut­no paliativno oskrbo pa obravnavajo bolnike, ki potrebujejo specialistično paliativno oskrbo, torej takrat, ko se pojavijo kompleks­nejši simptomi ali preplet več težje obvladljivih telesnih, psihičnih, social­nih in duhovnih potreb. Mobilna paliativna enota je novost v našem prostoru – izjema je Gorenjska, kjer podobna enota že deluje – in dopolnitev dejavnosti onkološkega inštituta, saj strokovni tim prihaja k bolnikom domov.Da je uvedba takšne oskrbe nujna za vso Slovenijo, kažejo odzivi umirajočih in njihovih svojcev, ki so bili septembrske strokovne podpore na domu veseli in zanjo hvaležni. V prvem mesecu delovanja je mobilna paliativna enota opravila 41 obiskov na domu pri 27 bolnikih z neozdravljivim rakom. Gre za bolnike v obdobju pozne paliativne oskrbe brez specifičnega onkološkega zdravljenja, ki imajo kompleksne, težje obvlad­ljive simptome ter potrebujejo dodatno podporo v času umiranja. Obiskoval jih je mobilni tim, ki ga sestavljata zdravnik in medicinska sestra, po potrebi pa ga dopolnijo z dodatnim strokovnjakom, kot so na primer psiholog, psihiater in drugi.»V največ primerih so bili razlog za obisk mobilne paliativne enote neurejena bolečina in simptomi, ki se pojavijo v zadnjih dneh živ­ljenja. Svojci pa so potrebovali podporo in potrditev, da tisto, kar so bili podučeni, delajo prav,« pravi diplomirana medicinska sestra Marjana Bernot, koordinatorica paliativne oskrbe na onkološkem inštitutu, o prvem mesecu delovanja nove enote.Poleg tega je bilo pomembno, da so bolni in njihovi svojci videli, da lahko strokovnjake pokličejo kadarkoli, saj so zanje vedno doseg­ljivi. »To je zlasti pomirilo svojce, ki smo jih hkrati opolnomočili za soočanje s težko situacijo, v katero pripelje življenje v zadnjih dneh. Ob obiskih na domu se je med nami zgradil drugačen, bolj intimen odnos, ki nas je v teh za družino občutljivih trenutkih močno povezal. In to je bistvo našega dela v paliativni oskrbi – skrb, odnos in dosegljivost,« še pravi Marjana Bernot.Prva mobilna paliativna enota deluje v Osrednjeslovenski regiji, ki obsega 25 občin oziroma 26 odstotkov celotnega prebivalstva Slovenije. Obiskuje bolnike z rakom in tudi tiste, ki niso bili obravnavani na onkološkem inštitutu. Obiske opravljajo na domu ali v drugih ustanovah, kot so na primer domovi za starejše občane, in sicer vsak delavnik po vnaprej pripravljenem urniku. Pred odhodom pokličejo bolnika ali svojce in se dogovorijo za obisk.»Podatki kažejo, da manj kot polovica bolnikov z neozdravljivo boleznijo umre doma, precej več pa si jih to želi in pomembno je, da imajo tako oni kot njihovi svojci in drugi, ki skrbijo zanje, strokovno podporo celotnega paliativnega tima. Celostna neprekinjena paliativna oskrba, ki je uvedena dovolj zgodaj, lahko pomembno vpliva na kakovost življenja,« pravi dr. Maja Ebert Moltara, vodja Oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu Ljubljana.V Sloveniji vsako leto umre okoli 20.000 ljudi, vzrok so večinoma kronične neozdravljive bolezni, okoli 30 odstotkov vseh smrti pa je posledica raka. Po podatkih Registra raka v Sloveniji za rakom letno zboli okoli 16.000 ljudi. Po zagotovilih z onkološkega inštituta bodo vse potrebne informacije – od predstavitve mobilne paliativne enote do kontaktnih številk – dostopne na njihovi spletni strani.