O nasledstvu se je dobro pravočasno in odkrito pogovoriti

Pogovore o nasledstvu in dedovanju je velikokrat težko začeti, mnogi jih dojemajo kot neprijetne, saj je zapuščina posledica minljivosti, o kateri ni prijetno razmišljati ali se o njej pogovarjati. Pozneje zaradi tega utegnejo nastati družinski spori, ki so lahko zelo dolgotrajni. Strokovnjaki s tega področja zato svetujejo, da se pogovori o nasledstvu začnejo pravi čas, takrat, ko so vsi udeleženi še dovolj dobrega zdravja in pri močeh za dolgotrajnejše pogovore.

Še posebno je to pomembno, ko gre za kmetije in družinska podjetja, pri katerih pravočasna ureditev premoženjskih razmerij omogoča nemoteno delovanje in razvoj tudi ob menjavi generacij. Po sodni statistiki se število zapuščinskih zadev iz leta v leto povečuje, kar je verjetno posledica staranja prebivalstva.