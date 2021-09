Oblikovanje ekosistema za lepše staranje

V nadaljevanju preberite:

Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe je bil naslov prvega slovenskega posveta v okviru mednarodnega projekta SI4CARE, katerega nosilka je Univerza v Ljubljani. Med glavnimi cilji projekta, ki se je začel lani decembra, je iskanje socialnih inovacij za oskrbo starejših, ki bi jih združili v enotno mrežo.



Razpravljavci so opozorili, da se je potrebno čim prej soočiti s pojavom starizma in diskriminacije starejših, do česar mora veljati ničelna toleranca. Opozorili so tudi, da bi morali zaradi sistemske neurejenosti dolgotrajne oskrbe v Sloveniji čim prej sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, vendar pa mora biti kakovosten in jasno predvideti vire financiranja dolgotrajne oskrbe; ni namreč sprejemljivo, da bo to prepuščeno prihodnji vladi, kot je predvideno v predlogu, ki čaka na sprejetje v državnem zboru. Poudarili so tudi pomen skupnostnih oblik oskrbe, ki podaljšujejo bivanje v domačem okolju in preprečujejo socialno izključenost. Osamljenost je namreč pogosto največji problem starejših.