Od jeseni pričakujejo nove uporabnike e-oskrbe

V e-oskrbo na daljavo je trenutno vključenih približno 5000 uporabnikov, ki imajo na svojem domu nameščen varovalni telefon z zvočnikom, mikrofonom in velikim modrim gumbom za klic na pomoč. Pri Telekomu, ki te storitve zagotavlja, pa skupaj z Zdusom, zvezo društev upokojencev, ki je konzorcijski partner v projektu, pričakujejo, da bodo lahko nove uporabnike vklapljali od jeseni.

Potrebe po e-oskrbi so veliko večje, zato sta partnerja v projektu zaprosila ministrstvo za solidarno prihodnost za povečanje števila financiranih uporabnikov za letos, hkrati pa tudi, da prek e-oskrbe omogočijo še spremljanje vitalnih funkcij na daljavo. Pri e-oskrbi s spremljanjem vitalnih funkcij, kar sicer še ni vključeno v projekt e-oskrbe na daljavo, pa uporabnik prejme še merilnike vitalnih funkcij. Ti so povezani z varovalnim telefonom, prek katerega se samodejno prenesejo meritve v medicinsko platformo, kjer jih spremlja zdravstveno osebje, ki skrbi za njegovo zdravljenje. Uporabnik zgolj izvaja meritve, kakor je navajen, vse drugo samodejno opravi sistem.

Po 30. juniju 2025 bo začela veljati pravica do e-oskrbe iz zakona o dolgotrajni oskrbi. Uporabniki so bolj varni in samostojni, svojci pa imajo manj skrbi. Brezplačna e-oskrba omogoča pomoč tudi tistim z nižjimi dohodki.