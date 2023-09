Opazovanje ptic je bilo zame užitek, izziv, strast

V nadaljevanju preberite:

Albin Kunst, duhovit sogovornik, ki bo 9. novembra dopolnil 86 let, rad poudari, da se v življenju z nikomer ni prepiral. Pelje se s kolesom, vozi avtomobil, gre na bližnji Boč, obdeluje velik vrt in je zelo aktiven. Obiskovalce, še posebno bližnje sosede, razvaja z dobrim vinom. Rad podari tudi svoj domači jägermeister, ki ga pripravi iz 50 vrst skrbno izbranih zelišč. Vse življenje pa je povezan z naravo, pticami in živalmi.

Sprejme nas v lepo opremljeni lovski sobi v svoji hiši v Poljčanah, v kateri je nekaj lepih lovskih trofej, med njimi tudi muflonova glava. Nad vhodnimi vrati v notranjosti visita dve pravi lovski puški, ki pa sta tam samo za okras. Bil je lovec, a ker ni streljal, so mu v Lovski družini Laporje podarili leseno puško.

Osnovno šolo je končal v domačem kraju, nižjo gimnazijo v Kozjem in nato nadaljeval šolanje v Trgovski poklicni šoli v Novem mestu. Služboval je v več krajih. Nazadnje je bil vodja poslovne enote Jeklotehna v Slovenski Bistrici. Študij je nadaljeval na višji ekonomski šoli VEKŠ, vendar ga ni končal, zbolel je za hudo obliko klopnega meningoencefalitisa. Tudi zaradi tega se je leta 1992 upokojil. Živali je veliko raje opazoval in snemal kot streljal. Večkrat se je odpravil v gozd s šotorom in kamero, kjer je tudi po 14 dni iskal edinstvene trenutke. Posnel je skoraj vse ptice v Sloveniji in takratni Jugoslaviji, ima posnetke 328 vrst ptic, od 390 vrst, ki trenutno živijo v Sloveniji. Posnel je več kot tisoč kaset s petimi različnimi kamerami. Pred 15 leti je s svojimi posnetki sodeloval v desetih televizijskih oddajah o lovstvu.