Pacienti so vsak dan bolj ozaveščeni

V nadaljevanju preberite:

Ob številnih težavah, ki jih imajo starejši pacienti pri dostop­nosti do zdravnika, je ta mesec začel veljati spremenjen pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, po katerem morajo biti telefoni v ambulantah izbranih osebnih zdravnikov, torej na primarni ravni, odprti za paciente ves ordinacijski čas in ne samo dve uri na dan, nato pa je vključena avtomatska tajnica.

Lani so bile najpogosteje kratene pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, in sicer v več kot četrtini primerov (26,74 odstotka), pravica do spoštovanja pacientovega časa v skoraj petini primerov (17,18 odstotka) in pravica do dostopa do zdravstvene obravnave (16,57). Najmanjkrat sta bili krateni pravici do preprečevanja in lajšanja trpljenja (0,59 odstotka) in do drugega mnenja (0,90 odstotka).