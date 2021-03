Preveč hrupa uničuje sluh

V nadaljevanju preberite:



Sluh ni nekaj samoumevnega, zanj je treba skrbeti. Izguba sluha in naglušnost nista samo težavi starejših, z njima se čedalje bolj spoprijemajo tudi mlajše generacije. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je kar 1,1 milijarde mladih, starih od 12 do 35 let, v nevarnosti, da si bodo zaradi hrupa v vsakdanjem življenju trajno poškodovali sluh. Poklicna naglušnost pa spada med najpogostejše poklicne bolezni povsod po svetu.



Leta 2019 je ZZZS na novo izdala 17.336 slušnih aparatov. Tinitus oziroma piskanje in šumenje v ušesih izkusi od 10 do 30 odstotkov ljudi v populaciji, pri nas jih zaradi tega trpi okrog 160.000. V Sloveniji na tem področju nimamo ustrezno urejenih zakonov in drugih predpisov.