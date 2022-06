Središče inovacij srebrne ekonomije bo v Anconi

V italijanski Anconi ima sedež organizacija Next Age, ki spodbuja startupe, ki se ukvarjajo s srebrno ekonomijo, torej z izdelki in storitvami, ki so namenjeni starejšim od 50 let. Njihov cilj je, da postanejo ne samo italijansko, ampak mednarodno središče inovacij na področju srebrne ekonomije.

Trije skladi, nekaj znanstvenih organizacij in glavni partner, banka Intesa Sanpaolo, ki je ne samo največja italijanska banka, ampak tudi 27. največja banka na svetu, so oblikovali Next Age, inkubator startupov, ki bodo ponudili nove izdelke in storitve za starejše. »Naše poslanstvo je razviti središče inovacij srebrne ekonomije z neposrednim part­nerstvom startupov, podjetij, raziskovalnih centrov in vlagateljev na nacionalni in mednarodni ravni,« so zapisali na svoji spletni strani.

Next Age spodbuja startupe, ki se ukvarjajo s srebrno ekonomijo.

Razlog za ustanovitev Next Age je hitro staranje prebivalstva Evrope. Do leta 2050 se bo povprečna starost državljanov Evropske unije dvignila za 4,5 leta, stoletnikov bo skoraj pol milijona. Če je bilo leta 2016 v Evropski uniji 19,5 milijona ljudi, ki so potrebovali dolgotrajno oskrbo, jih bo leta 2030 že 23,6 milijona in leta 2050 kar 30,5 milijona. V Italiji, na primer, ki ima drugo najstarejše prebivalstvo na svetu, bo leta 2035 kar 34 odstotkov prebivalcev starejših od 65 let.

Priložnosti zaradi staranja prebivalstva

S staranjem prebivalstva Evrope pa se ponujajo tudi poslovne mož­nosti srebrne ekonomije, ki bo, po ocenah, do leta 2025 dosegla 5,7 bilijona evrov oziroma 5700 milijard evrov. Mario Pesaresi iz Fundacije Marche, ki sodeluje v organizaciji Next Age, pravi, da so se za vlaganje v srebrno gospodarstvo odločili zato, ker podaljšanje pričakovane živ­ljenjske dobe ponuja ogromno priložnosti na družbenem in gos­podarskem področju, česar pa gospodarstvo še ni zares doumelo: »Možnosti je veliko, od finančnih tehnologij za upravljanje prihrankov in naložb, turizma, tehnologij za starejše do zdrav­stvenega varstva, mobilnosti ali pametnega doma.«

V različnih obdobjih življenja – to velja tudi za starost – imamo različne potrebe. Foto Simona Fajfar

Razcveta srebrne ekonomije pa ne bodo prinesle samo rešit­ve in konkretni izdelki za dvig kakovosti življenja ljudi, starejših od 50 let. Trg lahko starejšim, ki so tehnološko vedno bolj usposobljeni, ponudi nova tehnološka orodja na zelo različnih področjih. S pomočjo tehnologije, so prepričani v Next Ageu, moramo razviti novo stanovanjsko načrtovanje, ki bi povezovalo socialne, trajnostne in varnostne elemente s prednostmi zdravstvenih storitev e-svetovanja in aplikacijami, tako da bi zagotovili samostojnost in dobro počutje starejših.

Gospodarstvo se ne zaveda, kakšna podjetniška priložnost so starejši.

Različna področja

Konkretno to pomeni, da Next Age išče startupe z zelo različnih področij, ki so v grobem razdeljena na štiri sklope: finance, zdravje in velnes, staranje v prostoru in prosti čas. Pri prvem, financah, iščejo rešitve za finance in njihovo upravljanje, vseživljenjski trening, upravljanje prihrankov, ohranjanje sposobnosti in prekvalifikacije. V sklop zdravja in velnesa spadajo podjetniške ideje s področja prehrane, naprav, ki jih lahko nosimo, skrbi za zdravje, mentalnega zdravja in športa. Tretji sklop, staranje v prostoru, zajema izzive pri storit­vah, pri domači oskrbi, asistenci na daljavo, tehnologijah za starejše, mobilnosti in zasnovi pamet­nega doma. V okviru področja prosti čas pa zbirajo odlične ideje za druženje, zabavo, gostoljubje in turizem.

Do leta 2050 bo v Evropi skoraj pol milijona stoletnikov.

Konec maja, ko se je iztekel prvi razpis, so izbrali prvih deset start­upov, ki bodo tri leta vključeni v projekt. Prejeli bodo 100.000 evrov za začetne naložbe, poleg tega jim zagotavljajo operativno podporo ekipe programa za pospeševanje in njihovih partnerjev. Štiri mesece bodo preživeli v inkubatorju Next Agea v Anconi, kjer bodo sodelovali na več kot petdesetih delavnicah, osebno se bodo srečevali tudi s poslovnimi in znanstvenimi partnerji, ki delujejo na področju srebrne ekonomije. »Vendar je naš glavni cilj, da ste vi in ​​vaša ekipa osredotočeni na svojo inovativno idejo in svoje podjetje, da pa kar najbolje izkoristite vire, ki smo vam jih dali na razpolago,« so zapisali v Next Ageu.

Startupi, ki se bodo uvrstili v drugi krog, bodo prejeli po najmanj 150.000 evrov za naložbe in mesto v programu za razvoj startupov. Odprto bodo imeli tudi možnost, da se uvrstijo v tret­ji krog, kjer lahko pridobijo dodat­na sredstva – do 4,2 milijona evrov – za nadaljnje financiranje podjetniških idej, ki so namenjene starejšim.