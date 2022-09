Težave z uhajanjem urina – morda neprijetne, a obvladljive

A še vedno je urinska inkontinenca obkrožena s številnimi miti in tabuji, pogosto tudi stiskami in slabšo samopodobo. A ob današnjem znanju in pripomočkih, ki so na voljo, lahko tudi osebe z inkontinenco živijo polno in aktivno življenje.

Kaj pravzaprav je urinska inkontinenca? To je vsako (tudi le nekaj kapljic) nehoteno uhajanje urina. Čeprav se hitreje in pogosteje pojavi pri ženskah, je to tudi moška težava, ki je z leti le še pogostejša.

Največkrat se uhajanje pojavi ob naporu – dvigu bremena, smehu, kihanju, kašlju ali intenzivnejši vadbi, kar imenujemo stresna oblika inkontinence. In mnogo ljudi tega sprva sploh ne povezuje s to zdravstveno težavo.

Prav z namenom ozaveščanja o urinski inkontinenci imamo slovenski dan inkontinence, to je 14. september. Vsak junij pa je razbijanju tabujev okoli nje namenjen svetovni teden inkontinence.

Poleg stresne inkontinence je tako pri ženskah kot moških med pogostejšimi še urgentna inkontinenca. Potreba po uriniranju se pojavi nenadoma, ob poslušanju iztekajoče vode, na poti na stranišče, pri delu z mrzlo vodo ...

Madeži urina na oblačilih in vonj po urinu, ki je največkrat prvi pokazatelj težav, povzročijo še dodatno stisko in slabo samopodobo, posledično pa opuščanje družabnih in drugih aktivnosti. Toda danes imamo na voljo ogromno znanja in pripomočkov, s katerimi lahko osebe s težavami z oslabljenim mehurjem živijo povsem aktivno družabno življenje.

Informirajte se in poiščite ustrezne pripomočke

Ob redkejših težavah, ko čez dan uide nekaj kapljic urina, lahko posameznik že sam naredi veliko za omilitev simptomov. Z aktivnim načinom življenja, dovoljšno hidracijo (zmotno je prepričanje, da je treba pri težavah z uhajanjem urina piti manj tekočine), izogibanjem začinjeni hrani, prekomernemu pitju alkoholnih in gaziranih pijač ter kave in čaja. K omilitvi težav lahko veliko prispeva tudi redna in pravilna vadba mišic medeničnega dna.

Da bi preprečili težave s kožo, ki so tako kot neprijeten vonj po urinu pogoste spremljevalke inkontinence, je pomembna tudi ustrezna higiena intimnega predela, najbolje z namenskimi izdelki za intimno nego. Nujni pa so tudi namenski pripomočki za inkontinenco. Sploh ženske za zaščito pred madeži največkrat uporabijo kar običajne higienske vložke, ki nikakor niso prava izbira.

Namenski vložki oz. predloge in vpojne hlačke za enkratno uporabo so namreč prilagojeni hitremu vpijanju urina (večja vpojnost), da ta ni v stiku s kožo, zračni materiali omogočajo dihanje kože in posledično manj težav z njo. Na voljo so predloge, izdelane posebej za ženske in posebej za moške, prilagojene njihovi anatomiji. Vsi ti izdelki, vključno z vpojnimi hlačkami, pa vsebujejo nevtralizator vonja, ki preprečuje neprijetne vonjave.

Kako izbrati ustrezen pripomoček?

Na trgu je ogromno pripomočkov in izbira ustreznega je lahko pravi izziv. Pri izbiri vam lahko pomagajo strokovnjaki v lekarnah in specializiranih trgovinah, pri čemer je pomembno, da se oseba najprej zaveda stopnje svojih težav (spremlja straniščne navade, kolikokrat na dan gre na stranišče, kako pogosto in kdaj pride do uhajanja …) ter nato pri izbiri upošteva naslednje:

slog življenja (bolj/manj aktiven, dolžina odsotnosti od doma zaradi službe, opravkov …),

količino urina, ki uhaja čez dan ali ponoči,

obliko telesa/postavo.

Pri izbiri pripomočka vam je lahko v pomoč vprašalnik na tej povezavi.

Ob večjih težavah po nasvet (in pripomočke) k zdravniku

Urinska inkontinenca je torej pogostejša, kot bi si mislili, in morda majhna skrivnost bližnjega, sosede, znanca, prijateljice. A z njo lahko živimo povsem običajno in aktivno življenje.

V primeru pogostejših in večjih težav pa je vsekakor priporočljiv obisk zdravnika, ki lahko posameznika napoti k specialistu urologu, pripomočke za inkontinenco pa predpiše tudi na recept.

