Vadba pozitivno vpliva na ljudi z demenco in na vse okoli njih

S fizično aktivnostjo lahko zmanjšamo tveganje za razvoj demence za dva odstotka in socialno izolacijo za štiri odstotke, prav tako pa športna aktivnost vpliva na počasnejši razvoj demence, kaže raziskava revije Lancet o preventivnih dejavnikih demence. Čeprav raziskave torej ne ugotavljajo, da gibanje pomembno zmanjša tveganje za razvoj demence, pa zagotovo izboljša počutje ljudi z demenco, kar pa ima celostne pozitivne učinke, tudi na svojce in oskrbovalce, ugotavlja doc. dr. Anamarija Kejžar s Fakultete za socialno delo.

Anamarija Kejžar je bila prej zaposlena v Domu Petra Uzarja v Tržiču, kjer so naredili vadbeni park, v katerem se je pokazala ne samo moč vadbe, ampak da je pomembno tudi, kam takšen vadbeni park postaviš; ob tem je namreč pomembno tudi druženje med stanovalci, vzpostavljanje boljših stikov z oskrbovalci, s svojci, z otroki in z neformalnimi oskrbovalci. Ugotovljeno je, da so ljudje z demenco lahko veliko dlje samostojni in lahko skrbijo zase, če imajo redno vadbo in redne sprehode.Vadba bi morala imeti prednost pred farmakološko oskrbo. Med drugim ugotavlja, da je po epidemiji covida-19 socialna oskrba v domovih za starejše zdrsnila za kakšno desetletje nazaj.

Ker 90 odstotkov ljudi z demenco živi v domačem okolju, bi o različnih možnostih vadbe morali ozaveščati tudi njihove družinske člane. Za ljudi z demenco in za vse, ki bodo potrebovali storitve dolgotrajne oskrbe, pa bi bilo treba v osebne načrte vključiti tudi vadbo.