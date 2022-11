Vedno ima pripravljen plan B

V nadaljevanju preberite:

Z Mariborčanko Branko Rudolf, upokojeno osnovnošolsko ravnateljico, pred tem pa priljubljeno pedagoško svetovalko in profesorico na eni od mariborskih srednjih šol, smo se pogovarjali po srečanju bralnega kluba Mariborske knjižnice. Rudolfova je namreč navdušena bralka, ki je še pred nekaj leti sama imela veliko knjižnico. Njena strast so tudi potovanja, ki pa jih ne organizira zgolj zase. Že več let starejši generaciji s predavanji in potovanji pomaga odkrivati Slovenijo. Kot velika ljubiteljica otrok najde čas tudi za brezplačno pomoč otrokom pri učenju.