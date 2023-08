Z mobilnimi učilnicami povsod, kjer jih potrebujejo

V nadaljevanju preberite:

Samo v zadnjem mesecu so v več kot 20 krajih po Slovenji potekale brezplačne delavnice za starejše, kjer so pridobili ali nadgradili digitalna znanja na računalniku, tablici ali mobilnem telefonu. S projektom Mobilni heroji, ki poteka pod okriljem ministrstva za digitalno preobrazbo in ga izvajata Ljudska univerza Velenje in Simbioza, gredo tja, kjer jih starejši potrebujejo.