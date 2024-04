Z zbirko znanja nad vrzeli geriatrične oskrbe

V nadaljevanju preberite:

Nacionalni inštitut za javno zdravje je nosilec štiri leta trajajočega projekta Integracija geriatrične oskrbe starejših. »Temeljni namen je nadgradnja kompetenc zaposlenih v zdravstvenem in socialnem varstvu ter drugih, ki pri delu prihajajo v stik s starajočo se populacijo,« pojasnjuje generalni direktor NIJZ Branko Gabrovec, ki ga vodi.

Projekt se je začel 15. septembra 2022 in bo končan leta 2026. NIJZ projekt izvaja v okviru načrta za okrevanje in odpornost, nacionalnega programa reform in naložb za ublažitev gospodarskih in socialnih posledice pandemije covida-19, in podlage za koriščenje sredstev evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Sofinancirata ga Slovenija in EU oziroma program Next Generation. Skupna vrednost je 3.024.730 evrov z DDV. Evropskih sredstev je 2,8 milijona evrov, davek pa je financiran iz slovenskega proračuna v višini 224.730 evrov.

Projekt sestavlja pet vsebinskih delovnih paketov, in sicer s področij komuniciranja, klinične obravnave (krhkost in multimorbidnost, polifarmacija, ustno zdravje, bolnišnične okužbe, zdravstvena nega), prehrane, telesne dejavnosti in duševnega zdravja. »Nastajata zbirka znanj o obravnavi in oskrbi starajoče se populacije ter vrsta izobraževanj, vključno s praktičnimi in funkcionalnimi ter izobraževanji za laično populacijo. V času, ko je geriatrična oskrba še v povojih in je dolgotrajna oskrba čedalje večji izziv, bo projekt zapolnil vrzeli v znanju ter tako prispeval k večji in kakovostnejši obravnavi geriatrične populacije,« pravi Gabrovec.