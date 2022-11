Za mnoge je dvigalo edina pot iz stanovanja

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji trenutno živi skoraj pol milijona prebivalcev, starejših od 65, kar je več kot petina vseh, ob tem pa je kar 11.000 stavb, zgrajenih v 50., 60., 70. letih prejš­njega stoletja, ali še starejših, ki nimajo dvigala. V Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) se že dolgo trudijo prepričati državo, da bi se resneje lotila reševan­ja teh problemov in poenostavila postopke za etažne lastnike, saj je ta problematika izredno kompleksna, ter jim prišla naproti tudi s pomočjo evropskih sredstev.

V zadnjih letih so bili narejeni pomembni koraki, ki odpravljajo ovire, da se zainteresirani sploh lahko začnejo pogovarjati o vgradnji dvigal. Še vedno pa je to zelo dolgotrajen in zahteven postopek.

»Dvigala ne vidim kot del bloka, ampak kot podaljšan pločnik, ki v bloku omogoča mobilnost. Če ga ni, ni mogoče govoriti o njej,« pravi Tomaž Kšela, podpredsed­nik SUS. Ozavestiti bi morali, kaj pomeni dvigalo za starejše, ki težko hodijo, invalide in tudi za mlajše družine, ki uporabljajo otroški voziček. Problematiko bi morali obravnavati tudi v okviru evropskih politik, ki jih EU načrtuje za izboljšanje mobilnosti.