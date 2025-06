Kaj se skriva za uspehi vinske ponudbe v Vipavski dolini?

K razcvetu vinarstva na Vipavskem je v začetku 19. stoletja največ prispeval Matija Vertovec, duhovnik, strokovni pisec in učitelj, ki je kmete učil naprednega vinarstva. Vertovec je javno pozval Franceta Prešerna, naj napiše hvalnico vinu, in nastala je Zdravljica, slovenska himna.

Vinske pokušine v Vipavski dolini je Lonely Planet uvrstil med šest ključnih razlogov za obisk Slovenije. FOTO: Marijan Močivnik

Vipavskim vinarjem je uspelo ohraniti več kot trideset lokalnih sort vinske trte, med njimi številne stare, ki jih je opisal že Vertovec in so danes zelo cenjene. Posebej izstopajo avtohtona sorta zelèn ter domače sorte pinela, klarnica, glera, malvazija in rebula. Nič manj cenjene niso rdeče. Najdaljšo tradicijo ima refošk, med novejšimi pa najpogosteje gojijo merlot, barbero in cabernet sauvignon. Danes se vsako posestvo ponaša z najmanj eno hišno zvrstjo, ki na vinskih ocenjevanjih posega po najvišjih priznanjih.

Nepozabne vinske pokušine in izvirna doživetja

Najbolj priljubljena novost med doživetji v Vipavski dolini je Vinski vlak Vipavska dolina. FOTO: Nejc Bole

Vino je bilo v Vipavski dolini od nekdaj najbolj cenjen pridelek in tukajšnji vinarji vam z veseljem pokažejo svojo klet, pogosto staro, kamnito, zgrajeno globoko pod zemljo. Vinska pokušina se običajno nadaljuje v sodobno urejenih prostorih, kjer gostitelj vina pospremi z domačimi prigrizki. Pričakujte vonj po sveže pečenem kruhu, vipavskem pršutu in drugih doma posušenih mesninah, po pristni frtalji in dobrotah z domačega vrta.

Priložnosti za vinske pokušine je v Vipavski dolini vedno dovolj. Vsako poletje vinarji pod naslovom Odprte kleti ponudijo razširjen urnik vinskih pokušin in goste z veseljem pospremijo tudi na ogled vinogradov.

Med nepozabnimi lokalnimi doživetji pa je Vinski vlak Vipavska dolina. Na peturni vožnji z vlakom po opuščeni progi med Novo Gorico in Ajdovščino lahko doživite izvirno vinsko pokušino z lokalnimi prigrizki in med postankom na turistični kmetiji uživate tudi v tradicionalnih domačih jedeh.

Z lokalnimi turističnimi vodniki pa lahko izkusite tudi drugačna vinska potepanja in raziščete lepote rajske doline peš, s kolesom ali retro vozilom.

Naročnik oglasne vsebine je Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina