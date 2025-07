Električni mrk je pri nas manj verjeten

V nadaljevanju preberite:

Elektroenergetski sistem je največji stroj vseh časov, velika in kompleksna stvar, ki se razteza po vsej celini. Število vključenih akterjev je ogromno in vsak od njih ima svoje poslovne interese, dolžnosti in pravice. Zato je težko hitro zbrati vse meritve in podatke, ki bi jih potrebovali za analizo tako kompleksnega spleta dogodkov, kot je bil razpad sistema v Španiji, je Urban Rudež z ljubljanske fakultete za elektrotehniko odgovoril na vprašanje, zakaj razpad še ni pojasnjen.

Kaj se je dogajalo pred razpadom sistema? Kdo je zanj odgovoren in kdo se izmika? Zakaj še ni vseh pojasnil?