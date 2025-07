Senca škandalov Lanca Armstronga še visi nad Tourom

V Pirenejih, na štartu etape s ciljem na Hautacamu, kjer je Tadej Pogačar strl Jonasa Vingegaarda, je dirko po Franciji obiskal znan obraz. Johan Bruyneel, športni direktor Lanca Armstronga v kontroverznem času Teksašana v karavani, je bil gost pogovorne oddaje Vive le Velo, sprehajal se je med avtobusi in po štartnem prostoru za povabljeno osebje, to je obeležil tudi s fotografijami na družbenih omrežjih.

Tu pa se je zapletlo, Bruyneelu je namreč mednarodna zveza (UCI) leta 2018 dodelila življenjsko prepoved udejstvovanja na kolesarskih dirkah zaradi udeležbe v dopinški prevari Armstronga. UCI se je na prihod Bruyneela odzvala z ostro objavo za javnost, v kateri so kritizirali prireditelje Toura, ki so Belgijcu podelili akreditacijo za dostop do štartnega prostora, tudi Bruyneel pa ni ostal tiho.

»David »kralj selfijev« Lappartient (predsednik UCI, op. p.) se znova ukvarja z bizarnimi zadevami, očitno mu ni bilo všeč, da sem bil gost Toura. Večkrat sem mu že dejal, da je hinavec, tudi tokrat sem ga kontaktiral v privatnem sporočilu, a nisem dobil odgovora. Še enkrat želim poudariti, kako lepo je bilo spet obiskati Tour, David, od tebe pa pričakujem odgovor na moja sporočila,« je še zapisal Bruyneel, ki se je slikal tudi s tablo z napisanimi zmagovalci dirke po Franciji. Na njej je še vedno vseh sedem odvzetih zmag padlega teksaškega junaka ...