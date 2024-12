Butične nastanitve in zmeda s poimenovanji: heritage, luxury, design ...?

V turizmu poznamo več kategorizacij nastanitev, najprepoznavnejše so za hotele, svoje imajo tudi turistične kmetije, glampingi in kampi. V teh pa se ne najdejo ponudniki butičnih nastanitev, ki so se pred kratkim srečali na posvetu. Eden ključnih sklepov srečanja, ki ga je pripravilo Združenje za razvoj in promocijo butičnih namestitev, je bil, da bodo oblikovali katalog, ki bo področje sistematiziral in dal med drugim odgovor, kakšen delež slovenskega turizma sploh predstavlja.

Podobni poskusi združevanja butičnih ponudnikov so v preteklosti že bili – in tudi zamrli –, vendar kaže, da je kritična masa zdaj dovolj velika, da novo združenje ostane vitalno. Pilotni del izvira iz Goriških brd, kjer ravno taka oblika turizma cveti in je znova opozorila nase z nedavno nagrado, ki jo je dobilo vinsko posestvo Peterc.

Turistični butik Evrope Slovenija je turistični butik Evrope. Naši ponudbi je po naravnih danostih in človeških potencialih usojeno, da je butična, kar pa je povezano z ogromno znanja. Vse življenje sem bil promotor turizma, danes pa sem njegov zmerni zaviralec. Turizem je namreč treba razvijati previdno. Prav butičnost nas rešuje in nas bo tudi v prihodnje. Butičnost odpira vrata kreativnosti.

Drago Bulc, častni predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije

Hiša Raduha – bili so med prvimi, ki so oblikovanje interierja uporabili kot del turistične ponudbe. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kakšni so kriteriji, kdo lahko postane član? Združenje je namenjeno ponudnikom, ki z vizijo in kakovostjo prispevajo k uresničevanju poslanstva trajnostnega in avtentičnega butičnega turizma v Sloveniji. Konkretneje pa takole: nastanitev mora zagotavljati vrhunsko kakovost bivanja, ki gostu omogoča stik z neokrnjeno naravo, lokalno skupnostjo in s samim seboj. Prav tako mora slediti trajnostnim načelom, ki pomenijo alternativo množičnemu turizmu v smislu razbremenitve glavnih turističnih tokov.

Poudarek zgodbe mora biti na lokalnih vrednotah, kulturni dediščini, uporabi lokalnih virov in pozitivnem prispevku k skupnosti ter ohranjanju naravnih in družbenih virov. Bistven pa je seveda personaliziran način sprejema in oskrbe, ki zagotavlja višjo stopnjo zadovoljstva, daljše bivanje ter večjo potrošnjo gosta, navajajo. Med smernice sodijo tudi edinstvena ponudba in lokacija ter unikatnost in privlačnost namestitve, s poudarkom na kakovostnem oblikovanju in skladnosti z naravnim okoljem.

Kako se umestiti v obstoječo ponudbo

Trenutno, navajajo, so v fazi vzpostavljanja stikov z vsemi, ki bi utegnili soditi v ta vsebinski okvir, ko bo to opravljeno, pa bi se lotili klasifikacije butičnih nastanitev v Sloveniji po ključnih kategorijah, pojasnjujejo: butični hotel, prenočišče z zajtrkom ter vila, in karakteristikah, ki jih za zdaj opredeljujejo še z mednarodnimi izrazi: heritage, luxury, design.

Prav mednarodni izrazi hočeš nočeš vplivajo na to, ali te tuji gostje najdejo: na spletu bodo ponudniki zbrani na strani z imenom Slovenia Luxury Stay, kajti po omenjenem pridevniku tujci iščejo namestitve, ki jih pri nas opisujemo s širokim pojmom butične.

Pobuda za novo združenje izvira iz Goriških brd. Tam je pred kratkim z mednarodno nagrado na ta segment turizma opozorilo posestvo Peterc. FOTO: Črt Piksi

Ta katalog bo popis števila tovrstnih nastanitev pri nas in s tem ocena ekonomske teže segmenta. Eno od vprašanj, ki jih navajajo kot ključna, je prav kategorizacija. V Sloveniji je v veljavi tista, ki jo uporabljamo za hotele, nekatere interesne skupine, ki v ta okvir nikakor ne sodijo, pa so oblikovale svoje: pri turističnih kmetijah so to na primer jabolka, svoje imajo tudi glampingi in kampi.

V združenju navajajo, da se še niso uskladili, ali se bodo zavzemali za oblikovanje panožne znamke kakovosti ali se poskusili uvrstiti znotraj obstoječih sistemov, kar bo nekoliko težje, saj so ti zasnovani za velike hotele in v posameznih primerih popolnoma neizvedljivi v butičnem okolju. Kar nekaj arhitekturno in oblikovalsko najbolje izdelanih namestitev pri nas tako po razvrstitvi Hotel Stars sodi v kategorijo ene ali dveh zvezdic.