Dežela mnogoterih obrazov: spoznajte Nemčijo

Hamburg. FOTO: Nemška turistična zveza



Uživajte v predstavi narave

Pogled na Zugspitze FOTO: Pixabay

Berchtesgadener Land, Kraljevo jezero. FOTO: Nemška turistična zveza



Tradicionalni recepti, ki jih lahko pripravite doma

Domači kolački franzbrötchen s skodelico kave. FOTO: GettyImages

Čebulna pita in pivo. FOTO: GettyImages

Prisluhnite zvokom Nemčije

Beethovnova partitura na starem papirju. FOTO: Pixabay

Bonn, godalo. FOTO: Nemška turistična zveza



Preizkusite svoje poznavanje Nemčije

Švabski vegetarijanski ravioli »Maultaschen« s popečeno čebulo. FOTO: Nemška turistična zveza

Čokoladno razvajanje. FOTO: Getty Images

Unescovo kulturno dediščino zdaj lahko občudujete tudi virtualno

Hildesheim, cerkev sv. Mihaela, Unescova svetovna dediščina. FOTO: Nemška turistična zveza

Weimar, Goethejev nacionalni muzej, Goethejeva hiša. FOTO: Nemška turistična zveza

Sanjajmo še malo ...

Lagoden pohod po okraju Berchtesgadener Land mimo kristalno čistih jezer v objemu gora; glasbeno obarvan večer na koncertu v Berlinski filharmoniji; sprehod po živahnem središču Hamburga z okusnim franzbrötchenom v roki.Žal takšna doživetja trenutno niso mogoča, vsaj ne v fizični obliki; na voljo pa je vse več ponudb za, ki nas navdihujejo in nam krajšajo čas do pravih počitnic. Nemčija je dežela mnogoterih obrazov, ki vas bo vedno znova presenetila. Izvedite zanimivosti o deželi in tamkajšnjih ljudeh ter se, kako dobro Nemčijo že poznate.2Zugspitze je z 2962 metri nadmorske višine najvišja gora v Nemčiji. Z vrha lahko občudujete čudovit pogled na več kot 400 gora v štirih državah. Ste vedeli, da lahko v tem prekrasnem razgledu uživate tudi od doma? Občudujte ga skozi panoramsko kamero na vrhu. Bi si namesto tega raje ogledali osupljiv videoposnetek smaragdnega Kraljevega jezera v nacionalnem parku? Tako ali drugače ste prisrčno vabljeni na virtualno popotovanje po najlepših nemških pokrajinah!Specite si okusno svinjsko kračo po bavarsko ali pa dišeče. Okus Nemčije si lahko s tradicionalnimi recepti pričarate kar doma. Vsaka nemška zvezna dežela ima svoje kulinarične specialitete, od turinških cmokov, katerih zgodovina sega vse do začetka 19. stoletja, do slastne, ki jo tradicionalno postrežejo z vinom iz Baden-Württemberga.S katerimipovezujete Nemčijo? Morda s klasično glasbo, kot je? Če tudi vi obožujete glasbo, se nam pridružite na virtualnem ogledu koncertne dvorane v Berlinski filharmoniji in prisluhnite enemu od več kot 600 koncertov iz zadnjih desetih let. Bi morda raje uživali v sodobni klubski glasbi berlinskih didžejev? Na platformi United We Stream lahko prisluhnete številnim prenosom v živo z nemške didžejske scene.Veste, kako je nastala nemška specialiteta maultaschen? Lahko uganete, kateri je najpogostejši nemški priimek? Ali pa, katera pasma psov bi lahko dobila ime po nemškem mestu? V našem kvizu lahko preizkusite svoje poznavanje Nemčije in se ob tem naučite še marsikaj zanimivega.Ste vedeli, da se Nemčija ponaša s kar 46 znamenitostmi na Unescovem seznamu naravne in kulturne dediščine? Med njimi so arhitekturne in umetniške mojstrovine, slikovite kulturne krajine in parki, edinstvena naravna območja ter znamenitosti, ki pričajo o družbenem in tehnološkem razvoju. Mnoge od njih lahko obiščete tudi virtualno. Zdaj lahko nekaj časa preživite kot virtualni gost vali Nietzschejevem arhivu v Weimarju. V Hildesheimu lahko virtualno obiščete tudi cerkev sv. Mihaela, eno najlepših zgodnjeromanskih cerkva v Nemčiji, in– obe od leta 1985 spadata v svetovno kulturno dediščino.Jasno je, da virtualna ponudba ne more nadomestiti pravega potovanja v drugo deželo, okušanja lokalne kuhinje, spoznavanja domačinov ter odkrivanja tamkajšnjih znamenitosti in skritih kotičkov. Že zdaj pa lahko o potovanju sanjarimo, ga načrtujemo in si predstavljamo, kako bo vse to doživeti v živo. Medtem pa lahko zbiramo zamisli, se naučimo kaj novega in za trenutek pobegnemo vsakdanu.