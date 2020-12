Doživite romantiko v pravljičnem Salzburgu

Več kot Mozartovo mesto

Mozartova rojstna hiša FOTO: Tourismus Salzburg Gmbh

Zakaj severni Rim

Salzburg je bil več kot tisoč let cerkvena država, v kateri sta bili v vlogi knežjega škofa združeni posvetna in cerkvena moč in je bil najpomembnejša cerkvena metropola takoj za Vatikanom. Ta pomembni status je bil tudi eden od razlogov, da mu je Unesco dodelil naziv svetovne kulturne dediščine. O bogati dediščini knežjih škofov pričajo arhitektura, umetnost in kultura; baročni trgi, mahne pasaže, obilica cerkva in samostanov.



Odkrijte kavarniško kulturo in sladke specialitete

Kavarna Sacher v Salzburgu FOTO: Austria Info

Salzburger Nockerl FOTO: Tourismus Salzburg Gmbh

Edinstvena nakupovalna izkušnja

Glavni trg FOTO: Tourismus Salzburg Gmbh

Zimske radosti

Smučanje v Flachauu FOTO: Tourismus Salzburg Gmbh

Dobre tri ure oddaljeni Salzburg, katerega simbol je trdnjava Hohensalzburg, ki ponuja čudovit pogled nanj, spada na Unescov seznam kulturne dediščine. Sprehod po njem vas bo popeljal skozi zgodovino, obenem pa očaral s številnimi simpatičnimi podrobnostmi.Čeprav je Salzburg najbolj znan po Mozartu in znamenitem glasbeno-gledališkem festivalu, je veliko več kot to. Poleg tega, da se ponaša z bogato zgodovino – imenujejo ga tudi oder sveta ali severni Rim –, nekaj novega ponuja na praktično vsakem koraku. Med najbolj priljubljene znamenitosti spadajo; muzeji, povezani zočarljivav starem mestnem jedru inTako kot v vseh večjih mestih po Avstriji je tudi v Salzburgu močno zastopana kavarniška kultura, ki velja za nekakšen nacionalni simbol. Ljudje se radi podružijo ob kavi in čem sladkem, pogosto na ta srečanja tudi pridejo zelo lepo urejeni.Ena glavnih značilnosti, povezanih s sladkimi dobrotami iz Salzburga, pa so gotovo , ki jih je moč kupiti tudi pri nas. V zlato folijo ovite čokoladne kroglice z marcipanovo, pistacijevo in nugatovo sredico so v poklon najslavnejšemu prebivalcu Salzburga, velikemu skladatelju Wolfgangu Amadeusu Mozartu, nastale prav tam in še danes le tam dobite tiste prave, ročno narejene.Obiščite najstarejšo avstrijsko kavarnoali nasproti ji stoječo kavarno, kjer so izumili Mozartove kroglice. Ko vam še bolj prija kaj sladkega, pa poskusite lokalno specialiteto Salzburger Nockerl, ki je »nežna kot poljub« in jo postrežejo z marmelado, stepeno smetano ali rdečim ribezom. Ker je zajetna in izjemno nasitna – njena oblika predstavlja tri gore, ki obdajajo Salzburg –, predlagamo, da si jo še s kom podelite.V Salzburgu bodo vse, ki obožujete nakupovanje ali pa le ogledovanje izložb, navdušile trgovinice z družinsko tradicijo v starem mestnem jedru, sodobni dizajnerski butiki, nakupovalni centri s trgovinami priznanih znamk in dizajnerske outlet trgovine na obrobju mesta z odlično ponudbo. Za vsakega se bo našlo kaj, pa četudi le majhen spominek, ki ga boste odnesli domov.Še posebej izstopajo modne narodne noše, ki jih Avstrijci s ponosom nosijo ob vikendih, praznikih ali drugih posebnih priložnostih. S tem, ko so jih posodobili, so jih namreč približali ljudem. V približno osemstotih trgovinah v romantičnih starih ulicah mestnega središča boste našli še starine, nakit, knjige ali gramofonske plošče. Poleg prvorazredne kakovosti in bogate ponudbe ponujajo tudi kakovostno svetovanje.Obisk Salzburga je nepozaben v prav vsakem letnem času. Ker je med vami veliko smučarskih navdušencev, je razveseljiv podatek, da lahko obisk mesta združite s smučarskimi počitnicami v Flachauu , do katerega iz Salzburga vozi tudi brezplačni avtobus.Zimski ogled mesta izkoristite za sprehod po zasneženem vrtu, vožnjo s kočijo po starem mestnem jedru in seveda obiščite enega najlepših adventnih sejmov v Evropi. Redko katero mesto namreč ponuja toliko zimske romantike kot Salzburg.