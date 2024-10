Idealno mesto za študente in romantike

V nadaljevanju preberite:

Staro mesto na zahodu Nemčije, med Stuttgartom in Frankfurtom, velja za eno najlepših in najbolj romantičnih v tej državi, zato ni presenetljivo, da število turistov in izletnikov, ki ga obiščejo, strmo narašča. Teh je v zadnjih letih toliko, da tudi Heidelberg že čuti problem čezmernega turizma.

Osrednja znamenitost mesta je univerza, ki sodi med starejše v Evropi in je najstarejša stalno delujoča univerza v Nemčiji. Med 163.000 prebivalci Heidelberga je tudi zaradi te pomembne zgodovinske izobraževalne ustanove približno 30.000 študentov, skoraj vsak peti ni iz Nemčije. Prav tako je v mestu več znanstvenoraziskovalnih inštitutov, kjer so med drugim delovali številni Nobelovi nagrajenci, predvsem za medicino, fiziko in kemijo.