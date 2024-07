Poletna osvežitev v zibelki sodobnega alpskega smučanja

V nadaljevanju preberite:

St. Anton am Arlberg (Sv. Anton ob Arlbergu) je majhen kraj z bogato turistično tradicijo. Zaradi svoje lege in smučarskih pionirjev se je razvil v eno najbolj znanih zimskih središč na svetu, zdaj pa v mestecu pospešeno izboljšujejo ponudbo za goste v poletnih mesecih, ko turistični objekti niso tako zasedeni kot pozimi. Direktor turističnega združenja Martin Ebster pravi, da so pri razvoju poletnega turizma njihova glavna ciljna skupina ljudje vseh generacij z vsega sveta, ki se želijo ukvarjati s športom in rekreacijo v gorah.