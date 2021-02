Kranjskogorčani bi se radi približali potujočim strokovnjakom

Matej Kalan iz agencije Forward upa, da bodo odgovorni prepoznali potencial novega koncepta v turizmu, ki združuje poklicno in zasebno življenje. FOTO: Osebni arhiv

Kranjska Gora omogoča digitalnim nomadom številne aktivnosti. FOTO: Jure Eržen/Delo

Svetovni trend nakazuje, da se bo v prihodnje več ljudi odločalo za daljša potovanja, na katerih bodo lahko učinkovito združili delo s turizmom. Želja digitalnih nomadov, ki ne sodijo povsem v nov segment delovne sile, je pogosto povezana z iskanjem (osebne) svobode, pustolovščine, pobega iz tradicionalnega delovnega okolja k bolj dinamičnim in prožnim oblikam dela. In kakšen je potencial simbioze med delom na daljavo in turizmom v Sloveniji?iz Forwarda, vodilne agencije za digitalni marketing na področju turizma, je prepričan, da v Kranjski Gori obstaja zavidanja vreden potencial ponudbe za digitalne nomade. »Treba je vedeti, da 'potujoči strokovnjaki' prihajajo predvsem iz sektorjev, ki so dobro plačani, in se na destinaciji zadržujejo dlje časa,« je poudaril in dodal, da tovrstni gostje niso sezonski in vezani na vrhunec sezone, temveč kraj obiščejo v katerem koli delu leta. Tudi vreme zanje ni najpomembnejši vzrok za obisk. »In prav v tem vidimo priložnost in glavno razliko od običajnih gostov, ki letujejo v našem turističnem dragulju.«Agencija Forward, ki zaposluje šest ljudi, v Kranjski Gori poleg drugih storitev digitalnim nomadom ob nastanitvi v štirih apartmajih ponuja tudi sobo za coworking ali sodelo. Uporabniki si tako delijo prostor, ki jim služi kot pisarna, v njem pa lahko uporabljajo še druge storitve (internetna povezava, tiskalniki, kuhinjska niša, kavni avtomati ipd.). »Gostov za zdaj ni veliko, v tej fazi gre bolj za predstavitev dela na daljavo. To je nova ponudba, ki v sicer bolj tradicionalnem okolju potrebuje nekoliko več časa, da se uveljavi,« je dejal sogovornik in med prednostmi omenil tudi nova znanja in izkušnje, ki jih prinašajo digitalni nomadi.Običajni gostje se v Kranjski Gori v povprečju zadržijo od dva do tri dni, za digitalne nomade pa je značilno, da so nastanjeni dlje časa, od enega do pet tednov. Kot je pojasnil Kalan, so to mlajši gostje, predvsem milenijci, za katere je poleg dela pomembna prostočasna dejavnost. »Na aktivno-delovnih počitnicah se po opravljenem delu najraje odpravijo na kolesarjenje in v hribe, za kar imajo na območju Julijskih Alp več kot idealne možnosti.« Ponudbo agencije Forward so doslej med drugimi koristili digitalni nomadi iz ameriške Silicijeve doline, Kitajske, Zagreba pa tudi iz Slovenije. Za goste je pomembno predvsem, da ima prostor za coworking dobro internetno povezavo in kavomat.Koncept tovrstne ponudbe je v Sloveniji še zelo malo uporabljen, je nadaljeval. »Imamo podporo direktorja turizma Kranjska Gora, ki je odprt za ta tip ponudbe, potrebovali pa bi tudi širšo pobudo (in ponudbo) vsaj na ravni turističnega cilja. Prilagoditi bi bilo treba predvsem nastanitveno infrastrukturo. »Pravzaprav Kranjskogorčani na tem področju orjemo ledino,« je dodal Kalan, »trda je, a upamo, da bodo pristojni prepoznali potencial novega koncepta v turizmu, ki združuje poklicno in zasebno življenje.«Z ministrstev za notranje in za zunanje zadeve so nam odgovorili, da Slovenija doslej ni zaznala potrebe po urejanju na področju digitalnega nomadstva, prav tako ne omogoča delovno-počitniških vizumov (vizumov za digitalne nomade). Dodali so, da kot nosilec zakona o tujcih, v katerem se urejajo vstop, bivanje in zapustitev ozemlja Republike Slovenije, do zdaj niso prejeli pobude za ureditev tega področja.