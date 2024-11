Planinske koče dotrajane, društva sama pa prenov ne zmorejo

V nadaljevanju preberite:

Gorski svet je eden od turističnih adutov Slovenije, v gorskih občinah je to sezono prenočevalo največ turistov, delež teh prenočitev se je v primerjavi z lani tudi najbolj povečal. Hkrati smo se v minulih tednih čudili primeroma poskusov prodaje planinskih domov.

Dva primera morda še nista vzrok za paniko, sta pa dovolj poveden dokaz, da planinska društva, ki temeljijo na prostovoljnem delu, sama težko že vzdržujejo dotrajane domove, kaj šele prenavljajo. V registru Planinske zveze Slovenije (PZS) je okoli 160 takih postojank, približno polovico upravljajo društva sama, polovica pa jih je že v najemu. Prodaja je možnost, ki je pravzaprav izhod v sili društev, obremenjenih s krediti.

V zadnjih letih so večje prenove izvedli na 25 kočah, večinoma s sofinanciranjem iz razpisa za energetsko prenovo koč, nekatera tudi brez te podpore, je povedal predsednik PZS Jože Rovan: »Vsa društva so morala vzeti kredit. Pri pretežnem delu je bila prenova kljub podražitvam izvedena brez večjih finančnih posledic. Pri nekaj društvih pa so precej višji stroški od načrtovanih privedli do resnih težav.«

Zato bi bilo treba po vzoru iz Avstrije in Švice zagotoviti redno letno financiranje sanacij planinskih domov, je poudaril.