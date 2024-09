Tišina, ste na območju divjega petelina

V nadaljevanju preberite:

Pokljuka, visoka kraška planota na obrobju Julijcev, je zaradi svojih naravnih danosti in lahke dostopnosti vse bolj priljubljeno zatočišče pohodnikov, kolesarjev, nabiralcev in drugih vrst ljubiteljev narave. Hkrati je dom živalskih vrst, ki potrebujejo ustrezne življenjske razmere, predvsem pa mir, zlasti če govorimo o občutljivem divjem petelinu, največji gozdni kuri v Evropi. V projektu VrH Julijcev so med drugim vzpostavili 19 mirnih območij, s katerimi poskušajo zaščititi tamkajšnje živalske vrste in še eno dragocenost, visoka šotna barja.

Po obrobju mirnih območij in visokih šotnih barij smo šli na pohod skupaj z bilogom in naravovarstvenikom Andrejem Arihom iz javnega zavoda TNP, sicer tudi vodjo projekta VrH Julijcev.