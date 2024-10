Visokogorske planinske koče za letos zaprle vrata

Z začetkom oktobra so še zadnje visokogorske koče zaprle vrata, medtem ko so sredogorske in nižje ležeče planinske koče prešle na zimski delovni čas. Na Planinski zvezi Slovenije zato priporočajo, da se večje skupine v kočah predhodno najavijo, in hkrati opozarjajo, da so koče v primeru slabega vreme lahko zaprte.

V visokogorju slovenskih gora je do začetka prihodnjega poletja mogoče prenočiti zgolj v zimskih sobah domov, ki imajo to možnost, odprti pa so tudi vsi bivaki. Izjema sta le Bivak pod Luknjo, ki ga tako kot zimsko sobo v Vratih odklenejo, ko zaprejo Aljažev dom v Vratih, ter zimska soba na Ledinah, ki je zaradi obnove koče tudi letošnjo zimo zaprta.

Večina odprtih ob koncih tedna

Kot so na planinski zvezi zapisali na spletni strani, nekatere nižje ležeče koče ostajajo odprte vsak dan, medtem ko je večina koč, ki se nahajajo v sredogorju, že prešlo na zimski delovni čas. Večinoma to pomeni, da so odprte le ob koncih tedna, nekatere pa tudi že kakšen dan prej.

Obiskovalci lahko točne informacije o odprtosti posamezne koče dobijo na spletni strani zveze.

Zaradi prehoda na zimski delovni čas na planinski zvezi priporočajo, da se pred načrtovanim prenočevanjem oz. obisku z večjo skupino opravi predhodna najava v koči, da se bodo oskrbniki lahko primerno pripravili.

Obenem opozarjajo tudi, da je marsikatera koča lahko v slabem vremenu zaprta. »Še posebej če slabo vreme, globok sneg ali razglašena velika nevarnost snežnih plazov onemogočajo normalen in varen dostop do koče,« so poudarili.