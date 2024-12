Majorka je najlepša destinacija za 1. maj in poletje

Španija se lahko pohvali s kopico turističnih točk v različnih delih države, a eno najdaljših tradicij imajo vsekakor Balearski otoki, ki že desetletja navdušujejo z bogato turistično ponudbo. Tokrat bomo izpostavili največjega med njimi; prečudovito Mallorco (v izvirniku) oziroma Majorko (v slovenski različici), ki se poleg urejenih plaž lahko pohvali tudi z bogato kulturno krajino in dih jemajočo naravo.

Majorka leži sredi toplega Sredozemskega morja in se ponaša z dih jemajočimi belimi peščenimi plažami ter mirnim morjem, ki ga pred vetrovi in visokimi valovi ščitijo romantični zalivi. Ima tipično sredozemsko podnebje, kar pomeni, da so poletja tu dolga, vroča in sončna, zato se turistična sezona običajno začne že sredi marca in traja vse do pozne jeseni.

FOTO: Shutterstock

Majorka – 550 kilometrov obale za vsak okus

Na Majorko lahko potujete z osebno izkaznico, ker je od Slovenije oddaljena le približno dve uri z letalom, pa je odlična izbira tako za družine z majhnimi otroki kot tudi za seniorje. Romantični zalivi in urejene promenade so kot nalašč za zaljubljence, razgibana notranjost in kopica znamenitosti pa bosta vsekakor pritegnili tudi raziskovanja željne popotnike.

Več o najlepših plažah na Majorki si lahko preberete na našem blogu Najlepše plaže na Mallorci

Ne glede na to, ali si želite počitnic v živahnem hotelskem resortu, miren oddih v butičnem hotelu s pogledom na morje ali bi radi predvsem raziskovali, boste na Majorki našli pravo namestitev zase. Preverite bogato ponudbo počitnic na Majorki pri Pocitnice.si, ki ima v ponudbi več kot 250 hotelov in apartmajev preverjene kakovosti na različnih delih otoka! Rezervirajte zdaj in izkoristite do 30 % znižane cene za zgodnje prijave do 31. 12. z vključenim hotelom ali apartmajem in letalskim prevozom iz Zagreba, Celovca, Trevisa pri Benetkah, Gradca ali Dunaja za počitnice na Majorki. Za več informacij so vam izkušeni svetovalci s Pocitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00 ter v fizičnih poslovalnicah Pocitnice.si v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik in Šiška v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Plačate lahko na 2 do 24 obrokov.

FOTO: Shutterstock

Skrajni sever Majorke krasi zgodovinsko letovišče Pollensa, ki ponuja čudovite razglede tako na vrhove Tramuntane kot neskončno modrino Sredozemskega morja. Proti vzhodu sledita letovišči, ki se lahko pohvalita z najlepšimi plažami v svetovnem merilu: Playa de Muro s kar petimi kilometri peščenih plaž in Ca'n Picafort, ki je odlično izhodišče tako za romantične sprehode po promenadi ob obali kot za kopico vodnih športov. Med družinami so še posebej priljubljene plaže letovišč Sa Coma, kjer med resorti vozi turistični vlakec, in Calla Millor, ki je obdano z borovimi gozdički in popolno senco. Tu je še umirjeno ribiško mestece Cala Bona, ki je kot nalašč za ljubitelje dobre hrane in sproščenega uživanja na plaži.

Tudi južni in jugozahodni del Majorke je posejan z lepimi turističnimi kraji, središče pa sta vsekakor prestolnica Palma de Mallorca, ki ponuja popolno kombinacijo sprostitve, umetnosti in uživanja, ter El Arenal, ki slovi po zabavah na plaži in v številnih barih ter diskotekah. A tudi v tem delu Majorke se najdejo bolj mirni kotički: poudariti velja denimo Calo d'OR, ki je znana po čudoviti marini, ter Palmo Novo, ki je s čudovitimi belopeščenimi plažami kot nalašč za družine. Bel pesek krasi tudi plaže letovišča Portals Nous s slikovitim pristaniščem, klasične morske počitnice z obilo peska in vodnih dogodivščin pa zagotavlja Playa de Palma.

Več o najlepših krajih na Majorki si lahko preberete na našem blogu Mallorca – najlepši turistični kraji

FOTO: Shutterstock

Majorka nista samo sonce in morje ...

Pri Pocitnice.si so odlično ponudbo hotelov in apartmajev na različnih delih Majorke združili z ugodnimi letalskimi poleti z bližnjih letališč in pripravili ugodno ponudbo počitnic na Majorki! Tako lahko od marca do oktobra 2025 na največji Balearski otok poletite 4-krat na teden iz Zagreba , Celovca , Gradca ali Trevisa pri Benetkah , poleg povratnega leta in namestitve pa vam po želji uredijo tudi prevoz na letališče in z njega – doma in na destinaciji. Tako si lahko počitnice na Majorki prilagodite čisto po svojem okusu, in to brez utrujajočega iskanja letalskih povezav ter namestitev.

Enostavno preverite TUKAJ ponudbo in izkoristite do 30 % znižane cene za zgodnje prijave do 31. 12. z vključenim hotelom ali apartmajem in letalskim prevozom iz Zagreba, Celovca, Trevisa pri Benetkah, Gradca ali Dunaja za počitnice na Majorki. Za več informacij so vam izkušeni svetovalci s Pocitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00 ter v fizičnih poslovalnicah Pocitnice.si v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik in Šiška v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Plačate lahko na 2 do 24 obrokov.

Mirno in kristalno čisto Sredozemsko morje na Majorki je odlično tudi za prijeten izlet z ladjico. Privoščite si lahko izlet med letovišči ali se odpravite na lov za sončnim zahodom, pozanimati pa se velja tudi o možnostih jadranja, piratskih izletih za otroke in raziskovanju podvodnega sveta na ladjicah s steklenim dnom.

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

... ima tudi jame, gorske vasice, vinograde in nasade agrumov

Kakšen dan na Majorki se vsekakor splača preživeti v glavnem mestu Palma de Mallorca in obiskati osrednjo katedralo, zaradi množice steklenih okenc znano tudi kot 'Katedralo luči'. S terase na strehi lahko občudujete prekrasno panoramo mesta, nato pa si v gostišču privoščite kozarec lokalnega vina. Majorka namreč postaja vse bolj prepoznavna vinska destinacija Španije, zato je tudi obisk kakšne vinske kleti lahko odlična ideja, saj ne boste deležni le degustacije vin, temveč vam prikažejo tudi, kako pridelujejo žlahtno kapljico.

FOTO: Shutterstock

Med vršaci gorske verige Tramuntana na zahodnem delu Majorke boste našli zasanjanjo zgodovinsko vasico Vallermossa, kjer vas bodo osupnila pročelja fasad, ki jih krasijo lonci različnih cvetlic in začimb. Le streljaj stran na pobočju najdete umetniško vasico Deia, ki je obdana z griči in nasadi pomaranč. Agrumi vas spremljajo tudi naprej proti severu, vse do mesta Puerto de Soller, ki je skrito v idilični dolini in se lahko pohvali z neverjetnimi razgledi. Do mesteca se iz prestolnice Palma lahko odpravite tudi s kultnim vlakom, s katerim so prvotno prevažali agrume iz doline Soller v glavno mesto, danes pa nekajkrat na dan na tej relaciji prevaža potnike, ki lahko na enourni vožnji uživajo v lepotah narave.

Na vzhodni strani otoka pa vsekakor velja obiskati zgodovinsko mesto Arta, ki je v srednjem veku igralo pomembno strateško vlogo, na kar nakazujejo številne palače iz tistega obdobja. Prav tako v srednji vek sega tudi zgodovina mesta Alcudia, ki z značilnimi tlakovanimi ulicami in renesančnimi hišami še danes ohranja svojo takratno podobo.

S katamaranom (ali peš) se lahko odpravite na raziskovanje otoških jam. Obale Balearskih otokov so namreč polne slikovitih jamskih struktur in tudi Majorka pri tem ni nobena izjema. Najbolj znane in tudi ene največjih v Evropi so jame Drach na vzhodni obali otoka, ki se lahko pohvalijo s pravim bogastvom kapnikov in votlino, iz katere prihajajo čudoviti zvoki klasične glasbe. Pot lahko nadaljujete do jam Hams, ki so kar petkrat daljše od Dracha in zaradi nekoliko enostavnejšega dostopa ter poti primerne tudi za otroke.

Več o tem, kateri izleti so najbolj zanimivi, si lahko preberete na našem blogu: Mallorca: 10 aktivnosti in izletov

Seveda se z Majorke ne smete vrniti brez kakšnega spominka, kar pa ne bo preveč težka naloga. Tipični darovi tega otoka se namreč prodajajo na vsakem vogalu: privoščite si lahko izdelke iz gline, lesa oljk in školjk, Majorka pa je v svetu znana tudi po izdelavi biserov, ki jih bo zagotovo vesela vsaka predstavnica nežnejšega spola.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Počitnice.si d.o.o.