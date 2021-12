Najlepše praznične poti z vlakom

Ne samo zaradi čudovite pokrajine, ki drsi mimo oken vlaka, temveč tudi zato, ker se tako lahko izognemo drvenju in spopadanju z gnečo na cestah ter že na poti čas izkoristiti za druženje, igro, v miru pokličemo prijatelje, preberemo knjigo ipd.

Predstavljamo vam nekaj namigov za praznične izlete z vlakom.

Dunaj, Avstrija

Od konca novembra do konca decembra se avstrijska prestolnica spremeni v malo pravljično deželo. Pogrejte se z znamenitim Weihnachtspunschem in se sprehodite od operne hiše po Kärntner Straße do katedrale sv. Štefana, pa po ulici Graben do palače Hofburg. Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 29 EUR.

Salzburg, Avstrija

Mozartovo mesto v predbožičnem času očara s tradicionalno božično jelko, zastekljenim vodnjakom in gradom, ki se dviga nad trgom Salzburger Dom. Ob vznožju trdnjave Hohensalzburg, ki stoji neposredno ob salzburški katedrali, se odvija svetovno znani in najstarejši avstrijski božični sejem. Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 26,90 EUR.

Gradec, Avstrija

V tednih pred božičem se Gradec spremeni v romantično zimsko pravljico. Že v novembru se odpre več adventnih tržnic. Graške cerkve ponujajo številne možnosti, da se v vaše srce ponovno naseli božični duh. Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 19 EUR.

Beljak, Avstrija

V mestu ob Dravi boste našli vse, kar ustvarja božično vzdušje – od romantičnega adventnega sejma do adventa v kočah in umetniškega adventa. Beljaški tradicionalni advent se razprostira okoli mestne župnijske cerkve, na glavnem trgu (Hauptplatz) pa se odvija Beljaški kulinarični advent.

Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 11 EUR.

Budimpešta, Madžarska

Z vlakom se peljete mimo čudovitega Blatnega jezera in Veszprema ter obiščete madžarsko glavno mesto Budimpešto. Lepotica ob Donavi očara v vseh letnih časih, a prekrasne palače, cerkve, trgi in sanjski mostovi so v praznični preobleki še lepši. Številni trgi in ulice madžarske prestolnice se decembra odenejo v čarobnost lučk in prazničnih stojnic. Povzpnite se na Citadelo, ki se dviguje nad tem veličastnim mestom, oglejte si središče mesta ob Elizabetinem mostu, sprehodite se skozi Verižni most in čez Trg svobode do bazilike sv. Štefana.

Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 15 EUR.

Zagreb, Hrvaška

Zagreb je v preteklih letih prijel laskavi naziv najboljše adventne prestolnice Evrope. Središče mesta se v prazničnem času spremeni v pravljično okrašeno mesto. Zanimiv je vzpon na Gornje mesto in ogled najpomembnejših mestnih znamenitosti z mogočno stolnico Kapitol, predsedniško palačo, Trg Bana Jelačića in dobrote božičnega sejma.

Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 9 EUR. Za potovanja skupin ali družin so vozovnice še cenejše.

Tudi potovanja z vlakom po Sloveniji so zelo ugodna, sploh če potujete za konec tedna ali za praznike, ko so vozovnice več kot za polovico cenejše. V prazničnih dneh vabijo s praznično okrasitvijo in prireditvami številni slovenski kraji.

Ljubljana, Slovenija

V mestu, ki ga krasi ena najbolj izvirnih božičnih okrasitev, se v adventnem času dogaja veliko. Praznične sejme v zgodovinskem mestnem jedru spremljajo brezplačne prireditve. V tem času je čarobna tudi vožnja s turistično ladjico po reki Ljubljanici. Nepozaben bo tudi obisk Železniškega muzeja Slovenskih železnic, ki je le dober kilometer od železniške postaje.

Celje, Slovenija

Pravljično Celje v mesto pripelje luči, pravljične vile in škrate, ki se prebudijo iz polletnega sna, ter svetlobne fotokotičke, ob katerih se otrokom zasvetijo oči. Ko stopite skozi postajno stavbo železniške postaje Celje, stopite v pravo Pravljično deželo. Čarobno okrašeno mesto s številnimi dogodki bo popeljalo v pravljični svet tako starejše kot mlajše obiskovalce.

Maribor, Slovenija

Tradicionalno decembrsko vzdušje v Mariboru pričarajo priljubljeno drsališče ter številni koncerti, predstave in ustvarjalnice. Zanimiva za obisk je darilna tržnica z lokalnimi pridelki in izdelki, tematske fototočke in okrasitve urbanih gozdičkov v družbi prebivalcev mesta. Vabijo vas tudi v domišljijsko Vilinsko mesto in druge prireditve Čarobnega Maribora.

Koper, Slovenija

Praznična okrasitev mesta je več kilometrov dolga utripajoča svetlobna veriga, svetleči elementi z živalskimi motivi in pravljične figure različnih oblik. V Hlavatyjevem parku pri tržnici je znova zaživel svetlobni »živalski vrt«, Carpacciov trg izstopa z zlato oljko, utrdba Bastion pa je odeta v veliko darilo s svetlečo rdečo pentljo. Svetlobni jelenček krasi Kardeljevo ploščad, kjer vas bo očaralo tudi 15-metrsko novoletno drevo s skoraj 30.000 lučkami in svetlobno verigo. Vabi vas tudi program Fantazime, ki bo trajal do novega leta.

Radovljica, Slovenija

Staro mestno jedro Radovljice bo med 19. in 29. decembrom kot iz pravljice, s pisano paleto dogodkov za družine. Čudovito okrašeno mestno jedro te dni dopolnjujejo delavnice, predstave in aktivnosti za otroke. Mesto ponuja sladka doživetja in pester program dogodkov.

Potovati z vlakom je trajnostno. Po podatkih Evropske komisije prispeva železniški promet 0,5 % emisij toplogrednih plinov iz prometa, medtem ko cestni promet kar 72 %. Potovanja z vlakom postajajo tako še bolj popularna. Tudi v »covidnih časih« z upoštevanjem vseh ukrepov in priporočil vlade ter stroke Slovenske železnice zagotavljajo varen prevoz potnikov. Vabljeni, da potujete z vlaki tudi vi, varno in z upoštevanjem ukrepov, ki vključujejo pogoj PCT, nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok pred vstopom na vlak. Tudi pri obisku prazničnih mest in prireditev velja upoštevati ukrepe za preprečitev širjenja virusa. Tudi prilagojeno ukrepom lahko doživimo veselje in radosti prazničnega decembra.

