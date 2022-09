Neodkriti biseri Hrvaške: raziščite najlepše gradove

Poleti na morje, jeseni pa v odkrivanje drugačnih kotičkov Hrvaške. In teh je pri naših južnih sosedih res na pretek in za vse okuse – od aktivnega odkrivanja neokrnjenih naravnih biserov do razvajanja na podeželju in okušanja številnih domačih kulinaričnih presežkov ter do skoka v bogato kulturno in zgodovinsko dediščino.

V nadaljevanju se bomo poglobili prav v slednjo in vam predstavili nekaj najbolj slikovitih in ohranjenih ostankov hrvaške preteklosti. Spoznajte gradove in graščine ter njihove edinstvene zgodbe.

Osrednja Hrvaška: doživite življenje grofov

Osrednja Hrvaška, ki leži severno in severozahodno od hrvaške prestolnice, je odlična turistična destinacija za vse tiste, ki iščete popolno oazo miru, obdano s čudovitimi naravnimi lepotami, in bi hkrati želeli spoznati nekaj pristnega hrvaškega temperamenta, ki se kaže tudi v raziskovanju zgodovine. Obiščite najbolj slikoviti srednjeveški mesti, Varaždin in Koprivnico, ter številne dvorce.

Ali ste vedeli, da se prav to hrvaško območje lahko pohvali z največjo koncentracijo gradov poleg doline reke Loare v Franciji? Že med vožnjo boste lahko občudovali številne dvorce in palače, ki so posejani po tamkajšnjih gričih. Če naštejemo samo nekatere, ki so vredni ogleda:

Jelačičevi Novi dvori in grad Lužnice v Zaprešiću, impozanten Veliki Tabor zraven Desinića, romantičen Trakošćan, ponosni grad Zrinskih v Čakovcu, grad z dvema stolpoma v Zgornji Reki ter številni drugi gradovi, razsuti po gričih, ki so nekoč predstavljali središče življenja, dela ter kulturnega in političnega delovanja.

Dvorec Trakošćan FOTO: Zoran Jelača

Dvorec Trakošćan stoji na hribu, obkrožen pa je s prekrasnim gozdom in jezerom. Za popolno pravljično doživetje se zapeljite po okolici s kočijo, nato pa si oglejte notranjost dvorca, kjer lahko vidite viteške oklepe, dragoceno zbirko baročnega pohištva, lovske trofeje in impozantno zbirko orožja.

Veliki Tabor FOTO: Zoran Jelača

Plemiški grad Veliki tabor stoji na vrhu Huma Košničkega in od tam več stoletij dominira zagorskim krajem. Je eden od najbolj ohranjenih utrjenih gradov celinske Hrvaške, s katerega se širi prekrasen pogled na Hrvaško Zagorje in del Slovenije. Tukaj je še legenda o Veroniki Deseniški, nežni zlatolasi lepotici, ki se je smrtno zaljubila v sina gospodarja dvorca in svojo ljubezen plačala z življenjem.

Medvedgrad FOTO: Zoran Jelača

Medvedgrad je srednjeveška utrdba iz 13. stoletja, ki je najbolj znana po svojih zgodbah in legendah. Ena od najbolj znanih krajevnih legend je tista o okrutni, a lepi Črni kraljici, lastnici dvorca Barbari Celjski, za katero pravijo, da je poskušala prevarati samega hudiča, a jo je ta spregledal in jo za kazen spremenil v kačo. Po legendi njene podložnice še vedno lezejo po Medvednici, čuvajo zaklad svoje gospodarice ter čakajo junaka, ki bo poljubil kačo čuvajko in vrnil Črni kraljici prvotni videz.

Doživite še več

Čeprav ta regija turistično ni tako znana, je pravi zaklad, ki samo čaka, da ga odkrijete. Raziščite številne neodkrite destinacije, med katerimi so najpomembnejše: Hrvaško Zagorje, Međimurje, Prigorje, Podravina, Moslavina, Turopolje, Posavina in Pokuplje - vsaka je posebna na svoj način.

Mlin na Muri, Sv. Martin FOTO: Davorin Mance

Zakorakajte v preteklost z obiskom vrednih primerov ruralnega gradbeništva v Kumrovcu, spoznajte svet starodavnih človekovih prednikov v edinstvenem Muzeju neandertalcev v Krapini, ki je tik ob najdišču, ali se prepustite umetnosti v Hlebinah – zibelki naivne umetnosti.

Če iščete pristno vaško življenje, obiščite Ivanić-Grad. Je zadnji primer pozabljenega skromnega življenja - v raznolikem naravnem okolju se izmenjujejo pašniki in hribi, čas pa se računa po položaju Sonca.

Slavonija: potopite se v največje legende in tradicije

To območje, ki leži na skrajnem vzhodu Hrvaške, je močno vpeto v tradicijo, ki se še danes kaže tudi v vsakdanjih opravilih, prebivalci pa se močno oprijemajo legend, ki že leta krojijo njihovo dojemanje bližnje okolice.

In prav to močno vez s preteklostjo boste najbolj občutili med raziskovanjem podeželja in iskanjem bogatih zakladov preteklosti, ki se skrivajo v tamkajšnjih graščinah.

Odpravite se med mesti srednjeveških trdnjav, samostanov in baročnih gradov Osijeka, Vinkovcev, Požege ter Slavonskega Broda vse do Vukovarja.

Dvorec Eltz, Vukovar FOTO: Ivo Biočina

Dvorec Eltz: Legenda pravi, da je bil ta dvorec tako lep in všečen, da je slavni turški sultan Sulejman Veličastni osebno prepovedal njegovo uničenje. Njegova lepota ni ušla niti oblikovalcem hrvaškega denarja, ki so motiv dvorca Eltza predvideli na bankovcu za 20 kun. Gradnjo gradu je leta 1749 ukazal grof Eltz, pozneje je bil dvorec večkrat dograjen in je v začetku 20. stoletja dobil svoj končni izgled, leta 1968 pa je postal Gradski muzej Vukovar.

Dvorec Pejačević FOTO: Saša Pjanič

Dvorec Pejačević stoji v središču Virovitice in je le eden od slavonskih dvorcev, ki so bili v lasti znamenite plemiške družine Pejačević. Virovitica je prav posebno slavonsko mesto. Dobila je vzdevek male Benetke, saj jo krasi kar 16 mostov.

Dvorec Prandau FOTO: Ivo Biočina

Eden večjih in tudi najstarejših dvorcev v Slavoniji je dvorec Prandau-Normann, ki je v središču Valpova.

Doživite še več

Poiščite prenočišče na eni od tamkajšnjih turističnih kmetij, kjer vas bodo gostitelji lahko vključili v kmetijske dejavnosti na svojih kmetijah, vas popeljali s kočijo, vam pokazali stare običaje in obrti, organizirali kuharske predstavitve, jahanje, opazovanje ptic, pohodništvo in kolesarjenje. Spustili se boste lahko s kanuji po Dravi, Donavi ali po naravnem parku Kopački rit, enem največjih ornitoloških rezervatov v Evropi.

FOTO: Slavko Novakovič

Slavonski bećari FOTO: Davor Rostuhar

Donava FOTO: Sergio Gobbo

Lahko ste tudi aktivni, saj je celotna Slavonija prepletena z mrežo kolesarskih poti. Skozi njo potekata dve pomembni mednarodni poti: Dravska in Donavska pot, ki sta del poti EuroVelo 6 in EuroVelo 13. Slavonske kolesarske poti vodijo po poljih, vaseh, gozdovih, vinogradih, piknik območjih in domačijah, kjer se lahko ustavite in okrepčate, lahko pa se tudi nastanite v eni od kolesarjem prijaznih prenočišč.

Prvovrstno kulinarično raziskovanje

Ko boste obiskali te prečudovite gradove in dvorce in ko se boste dodobra naužili bogate zgodovine tamkajšnjih krajev, bo čas, da se nagradite tudi s prvovrstnim kraljevskim obrokom.

FOTO: Ivo Biočina

Osrednja Hrvaška je znana po tradicionalnem kravjem siru iz Podravine, salamah, kremnih rezinah ter vinih, bermetu iz Samoborja in belem pinotu.

Kulen FOTO: Maja Danica Pečanić

Tudi Slavonija se z okusi, ki jih pričara v svojih jedeh, močno upira na tradicijo, o čemer pričajo specialitete, kot so čobanec, ribji paprikaš, šunke, kulen, sladice, pripravljene na tradicionalni način iz svinjske maščobe, zavite pite, polnjene z jabolki in orehi, ali okusne raztrgane gate, jed s smešnim imenom, ki vas bo zagotovo spravila v dobro voljo. Poleg teh okusnih specialitet se bodo popolno prilegla nekatera izmed znamenitih slavonskih vin, kot so iloški traminec, kutjevški rizling in graševina.

