Pastirske počitnice na Bloški planoti

V neokrnjeni naravi Bloške planote, kjer pogled seže le na pašnike in prostrane gozdove, je nastala turistična pravljica. Prav takšen je namreč občutek, ko zagledamo pastirsko kočo v vasi Andrejčje. Ker je skrita za skladovnico lesa, je sprva sploh ni mogoče videti, čeprav je tik ob lokalni cesti. Tudi ta koča je delo domačina Janeza Hitija, ki se je z lesarskimi mojstrovinami izkazal že nekaj kilometrov niže, ob Bloškem jezeru.

»Naš glamping ob Bloškem jezeru se je že dobro uveljavil, a ker imamo radi novosti in drugačnost, smo gostom tokrat želeli pričarati pravo pastirsko vzdušje, daleč od prometnega hrupa in civilizacije. Vse, kar tukaj vidite, je narava. Tu lahko občutite mir in spokojnost, seveda pa smo poskrbeli tudi za udobje,« pravi Martina Lah, partnerka Janeza Hitija. »S tem pridobijo vsi, tako tisti, ki si želijo samo pobega v naravo, kakor tisti, za katere sta savnanje in namakanje v vroči kopeli nadgradnja njihovega oddiha,« na kratko strne Martina Lah, preden jo spet pokliče delo.

Pogled iz spalnega dela na Bloke FOTO: Mitja Felc

Koča je kompaktna, a ima prav vse – in za vse letne čase; v njej lahko prenočijo štiri osebe, z možnostjo dodatnega ležišča. Ta so v zgornjem, mansardnem delu, kamor vodijo nenavadne stopnice, izrezljane iz enega kosa, velikega drevesnega debla. V spodnjem delu so kuhinja in jedilnica, kopalnica in finska savna.

Čeber za čofotanje

Zunanja terasa je nekakšen piknik prostor, zlasti otrokom je bil všeč leseni čeber s toplo vodo, v katerem so se namakali, da je bila koža že povsem zgubana, med rokami in nogami pa je skoraj začela rasti plavalna kožica. Tega še vedno ne morejo pozabiti, tudi zaradi povsem enostavnega načina ogrevanja. V delu čebra je namreč nameščena litoželezna peč, ki jo preprosto zakurimo z drvmi in ogreje vodo.

Bloška planota leži na skrajnem robu Notranjske na nadmorski višini od 720 do 850 metrov. Občina Bloke ima 45 naselij in dobrih 1600 prebivalcev, vas Andrejčje pa le osem.

Sosede na obisku FOTO: Mitja Felc

Zakonca Janez in Martina sta neutrudna turistična ambasadorja Blok, saj že vrsto let skrbno negujeta in razvijata Bloško jezero z okolico, umetno jezero, ki je na Bloški planoti, na nadmorski višini 748 metrov. Imata tudi ekološko kmetijo, na kateri sami pridelajo več ton krompirja, izdelujejo salame, klobase, slanino, lani so kupili tudi 70 kokoši. Imajo še sto glav živine in krškopoljske prašiče. »Vse pridelke in izdelke tudi ponujamo svojim gostom. Odprli smo gostilnico Domin v Novi vasi, kjer je meso po večini le z naše kmetije,« še pojasni Martina Lah. Dobrote z njihove kmetije (in drugo) lahko po dogovoru vsako jutro tudi dostavijo v košarici.

Skrbno izrezane in izdelane podrobnosti dajejo pastirski koči še poseben čar. Ne samo lokacija, tudi to, da med oddihom več glav govedi pride v neposredno bližino past zijala, je nekaj, kar dandanes že redko doživimo. Niže v dolini pa lahko občudujemo pravo prašičje kraljestvo.

Namig za izlet

Kakšnih 15 minut vožnje od pastirske koče je Križna jama, v kateri so med drugim našli največjo lobanjo jamskega medveda na svetu. Krajši vodeni ogled jame, ki je zaradi podzemnih jezer svetovno znana, je mogoč brez predhodne napovedi, daljši različici pa sta zasedeni že mesece vnaprej. Približno enaka razdalja, le v drugo smer, je do soteske Kadice. Zlasti v poletni pripeki je približno polurna hoja v objemu dreves in hladnega potočka prav osvežujoča.

Zajtrk z (domačimi) dobrotami FOTO: Mitja Felc

Bloška planota je raj za kolesarje. Petinštirideset vasi med seboj povezujejo urejene poti, ki popeljejo skozi neokrnjeno naravo, mimo bogatih naravnih in kulturnih znamenitosti. Značilnost Bloške planote je, da kamor koli greste, vselej se vrnete na isto mesto, kot je mogoče prebrati na spletni strani bloke.si. Tam so speljane, denimo, Bloška kolesarska pentlja, dolga 33 kilometrov (Nova vas–Nemška vas na Blokah–Velike Bloke–Ulaka–Sveta Trojica–Lovranovo–Malni–Ravnik–Volčje–Nova vas–Fara–Hudi Vrh–Topol–Studenec na Blokah–Veliki Vrh–Nova vas), ter še dve kolesarski poti, dolgi 30 in deset kilometrov.

»Tu lahko občutite mir in spokojnost, seveda pa smo poskrbeli tudi za udobje,« pravi Martina Lah. FOTO: Mitja Felc

Krpanov pohod Letošnji tradicionalni Krpanov pohod na Blokah ste morda zamudili (vsako leto je aprila), a se nanj lahko podate kadar koli. Pot se vije tudi nedaleč od omenjene pastirske koče, dolga je 19 kilometrov, s povirjem Iške pa 23 kilometrov. Ker je enostavna, je primerna za prav vse generacije, prav tako je dobro označena. Seveda jo lahko vedno prilagodite svojim zmožnostim in času. Čez Bloke gre tudi Evropska pešpot E6.