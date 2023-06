Proti večeru se ulice spremenijo v eno veliko kuhinjo

V nadaljevanju preberite:

Malezija bržčas ni na vrhu seznama najbolj priljubljenih turističnih ciljev v Aziji, a nikakor ne razočara, zlasti če potujete z mlajšimi otroki. Potepanje po tej raznoliki državi smo začeli v glavnem mestu Kuala Lumpur, ki nas je očaralo s sožitjem med starodavnim in sodobnim, med ozkimi ulicami centra mesta in širokimi avenijami okoliških četrti, med kaotično mešanico prehranjevanja in nakupovanja na tržnicah in ležernim posedanjem v centralnem parku, nad katerim bedita ponoči razkošno razsvetljena Petronasova dvojčka.