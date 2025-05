Težko bi jim rekli hribi, a pogled z njih dalež seže

V nadaljevanju preberite:

Slovenska Istra resda nima mogočnih gora, še hribov, ki bi lahko s ponosom nosili to ime, je le za vzorec, ima pa zato vse polno majhnih vrhov in gričev, kjer se popotnik počuti dobro in kjer najde svoj mir. S temi besedami Milan Vinčec, avtor najnovejšega vodnika Slovenska Istra in Kras, kar sam odgovarja na pomislek, da svet, od koder praviloma zremo proti morju, ni posebej zanimiv za hribolazca. Ta stereotip je Vinčec, režiser, fotograf in avtor več vodnikov, razbijal prav v visokogorju.

Kako se je spodafel s tem stereotipom, kam vse nas povede novi vodnik in kdo na spremlja na poti?