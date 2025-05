Možje, ki so iz zloglasnega zapora pobegnili s pomočjo zobnih ščetk in harmonike

Ameriški predsednik Donald Trump se je zavzel za ponovno odprtje Alcatraza, nekoč zloglasnega otoškega zapora v zalivu San Francisco. Njegova izjava je takoj povzročila številne razprave in dvome o smiselnosti takšne poteze v sodobnem času. Alcatraz je namreč trenutno ena od najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v San Franciscu. Kritiki ideje opozarjajo, da bi bilo odprtje zapora izjemno drago in logistično zahtevno, poleg tega bi lahko negativno vplivalo na turizem, ki je pomemben vir prihodkov za lokalno gospodarstvo.

Alcatraz, znan tudi kot Skala, ima bogato zgodovino, ki sega v sredino 19. stoletja. Sprva naj bi bil otok pomorska obrambna utrdba za zaščito vhoda v zaliv San Francisco. Med ameriško državljansko vojno je zaradi izolacije, strmih pečin in hitrih, mrzlih tokov, ki so ga obdajali, postal idealen kraj za zadrževanje konfederacijskih ujetnikov. V začetku 20. stoletja je bil preurejen v vojaški zapor.

V tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se ZDA spoprijemale z razmahom organiziranega kriminala, ki je cvetel v času prohibicije, je ministrstvo za pravosodje prevzelo Alcatraz ter ga preobrazilo v zvezni kazenski zavod. Otok je postal dom nekaterih najnevarnejših kriminalcev v ZDA. Med zaporniki so bili pogosto tisti, ki so bili preveč nasilni in problematični za običajne zapore. Razmere v Alcatrazu so bile neizprosne. Zaporniki so bili pod strogim režimom, ki je vključeval dolge ure osamitve, omejene stike z zunanjim svetom in težke delovne razmere. Zapor je bil zasnovan tako, da je preprečeval pobeg, kar mu je prineslo sloves neosvojljive trdnjave. Kljub temu so številni zaporniki poskušali pobegniti, a neuspešno. Alcatraz so zaprli leta 1963, predvsem zaradi visokih obratovalnih stroškov in propadajoče infrastrukture.

Nerešeni primer

Še prej je nekaj zapornikom uspelo pobegniti. Pobeg Franka Morrisa iz Alcatraza leta 1962 velja za enega od najbolj drznih in iznajdljivih v zgodovini. Morris, ki je bil znan po izjemni inteligenci in številnih preteklih pobegih iz zaporov, je podvig načrtoval več mesecev z Johnom in Clarenceom Anglinom ter Allenom Westom.

Začeli so dolbsti beton okoli zračnikov pod umivalniki v svojih celicah, pri čemer so uporabljali kovinske žlice in improvizirana orodja. Da bi prikrili hrup, je Morris igral na harmoniko. Ko so naredili dovolj velike luknje, so se splazili v nevarovan servisni hodnik ter si uredili delavnico v zgornjem nadstropju celičnega bloka. Tam so izdelali improviziran gumijasti splav in rešilne jopiče iz več kot 50 ukradenih dežnih plaščev. Gumo za tesnjenje so mehčali s pomočjo vročih parnih cevi v zaporu, harmoniko pa so predelali v zračno tlačilko za napihovanje splava. Da bi prikrili odsotnost med nočnimi pregledi paznikov, so iz mila, zobne paste, betonskega prahu in toaletnega papirja izdelali lažne glave ter jih položili v posteljo.

Morrisova lažna glava. FOTO: FBI/Wikimedia Commons

Najti so morali izhod iz zapora. Po vodovodnih ceveh so se povzpeli do ventilatorja na vrhu prezračevalnega jaška in ga ustavili s posebej izdelanim vijakom. V noči na 11. junij 1962 so bili pripravljeni na pobeg. Morris in brata Anglin so se splazili skozi luknje v stenah celic, West pa je naletel na težave: cement, s katerim je pritrjeval pokrov zračnika na steno, se je strdil in razširil; do tedaj, ko se mu je uspelo prebiti skozi odprtino, so ostali že odšli. Splezali so na streho stavbe, se spustili po odtočni cevi, prečkali zaporniško dvorišče, preplezali dve visoki ograji z bodečo žico in se spustili do obale. Tam so napihnili splav in izginili v noč. Alarm se je sprožil šele naslednje jutro, ko so pazniki med jutranjim pregledom našli lažne glave.

Reakcija oblasti je bila hitra in obsežna. Na stotine pripadnikov organov pregona je več dni preiskovalo okolico. Našli so nekaj ostankov splava in osebne predmete bratov Anglin, vendar ubežnikov niso več videli. Oblasti so sklepale, da so verjetno utonili v nevarnih vodah zaliva San ­Francisco.

Kljub temu ugibanja o njihovi usodi niso pojenjala. Leta 2018 je sanfranciška policija razkrila, da so prejeli skrivnostno pismo nekoga, ki je trdil, da je John Anglin in da so vsi trije uspešno pobegnili iz Alcatraza. Primer je za službo zveznih maršalov, agencijo pravosodnega ministrstva, ki se ukvarja z iskanjem in lovom na najbolj iskane kriminalce, še vedno odprt in še danes se pojavljajo ugibanja in teorije o tem, ali so ubežniki preživeli.