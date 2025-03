Trinajsta sezona Odprte kuhne: več kot 65 ponudnikov in 280 jedi

Danes se na Pogačarjev trg vrača priljubljena kulinarična tržnica Odprta kuhna. Ekipa v 13. sezoni obljublja še več raznolikih okusov in nove ponudnike – skupno jih bo kar 65, nadaljevala pa se bodo tudi gostovanja po slovenskih mestih.

Letos bo Odprta kuhna praznovala tristoti dogodek v Ljubljani in štiristotega v Sloveniji. »To je za nas velik mejnik in na ta trenutek smo res ponosni. Trdo delo in predanost naše ekipe ter vseh sodelujočih restavracij sta dogodke Odprte kuhne – v Ljubljani ali na gostovanjih po Sloveniji – spremenila v nepozabno izkušnjo,« je ob tem dejal idejni vodja in ustanovitelj Odprte kuhne Lior Kochavy.

Tudi to sezono bodo zamenjali skoraj četrtino ponudnikov, medtem ko z dosedanjimi partnerji vnašajo novosti in nadgrajujejo ponudbo. Med novimi partnerji so Taverna Lyra z grško kuhinjo, znana ljubljanska restavracija JB, priljubljena gostilna iz Dolenjske Domačija Novak, Bodega Latina Wine z južnoameriško ulično hrano in argentinskimi vini, Pronto! Focacceria z italijanskimi sendviči, Vinorodna Štajerska in lendavski Langoš Atelier. Tudi Žmoht se bo s svojo ponudbo ulične hrane in sezonskimi meniji ob petkih iz Most preselil v središče mesta. »Skozi sezono bomo nove ponudnike še dodajali,« je napovedal. Vsi ponudniki skupaj bodo pripravljali več kot 280 jedi.

Odprta kuhna privabi tudi številne turiste. FOTO: Andrej Tarfila

Ekipa, ki stoji za Odprto kuhno, Pivo Burger Festom ter festivalom koktajlov in miksologije Brina, za letos napoveduje tudi veliki festival azijske ulične kulinarike Festivasia, ki bo na Pogačarjevem trgu 24. in 25. maja ter 13. in 14. septembra.

Odprta kuhna tradicionalno v Ljubljani gostuje ob petkih, kadar to dopušča vreme, tudi v tej sezoni pa se bodo nadaljevala gostovanja po slovenskih mestih. Karavana ponudnikov bo tako ponovno obiskala Ptuj, Novo Gorico, Slovenj Gradec, Izolo in Novo mesto ter še nekaj novih lokacij, ki jih bodo organizatorji razkrili v prihodnjih mesecih.

V tej sezoni bodo sodelovali s projektom Prijazno življenje, ki podpira dobrodelne pobude in vrača skupnosti, hkrati pa ostaja zavezan trajnostnim praksam. Skupaj z javnima podjetjema Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Voka Snaga bodo poskrbeli za urejen prostor, ločevanje odpadkov in uporabo biorazgradljive embalaže, obiskovalce pa bodo spodbujali k trajnostnemu ravnanju, so napovedali.