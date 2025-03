Ameriški spor med sodno in izvršno vejo oblasti

Predsednik Donald Trump nadaljuje preurejanje sveta in domovine po doktrini Naredimo Ameriko spet veliko. Njegov najnovejši cilj so »radikalci in marksisti« zveznega ministrstva za izobraževanje, ki ga hoče zdesetkati, na vsaki stopnji njegovih čistk zvezne uprave mu stojijo na poti sodišča. V ZDA se razplamteva pravna vojna za razumevanje pristojnosti različnih vej oblasti.

Po prepričanju konservativcev je v drugem členu ameriške ustave jasno določeno, da je izvršna oblast dodeljena izključno predsedniku ZDA. Po njihovem to pomeni, da lahko štiri leta po svoji volji razpolaga z njo, dokler se drži ustave in zakonov zakonodajne oblasti. Po teh interpretacijah bi ga morala tudi sodna oblast pustiti pri miru, za mnoge demokrate pa so zdaj sodniki zadnji branik pred republikanskim predsednikom. Ameriška pravna vojna je vse bolj vroča.

Predstavnica za tisk Bele hiše Karoline Leavitt obtožuje demokratsko imenovane sodnike. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Ministrica za izobraževanje Linda McMahon s Trumpom in njegovo desno roko za vladno učinkovitost Elonom Muskom verjame, da se je v 46 letih obstoja njenega ministrstva znanje šolarjev, merjeno na standardnih testih, samo še poslabšalo. Zato naj bi bil čas, da večino pristojnosti vrnejo zveznim državam in staršem.

Linda​ McMahon tako kot vsa Trumpova administracija obračunava tudi s programi raznolikosti, pravičnosti in vključevanja (DEI) ter ideologijo spola, prepoveduje programe s poudarjanjem spolnih, rasnih in drugih drugačnosti. Za republikance je to pogoj za enakopravnost ne glede na barvo kože ali spolno usmerjenost, za demokrate pa poslabšanje položaja za manjšine, otroke s telesnimi ali mentalnimi ovirami, invalidnostjo, revne in brezdomne otroke.

Vsi ljudje so ustvarjeni enaki

Odvetniki so v pripravljenosti, morda tudi kakšen sodnik. Po podatkih Trumpove pravosodne ministrice Pam Bondi so ti februarja izdali 14 sodnih prepovedi za akcije republikanske Bele hiše, 140 »odporniških tožb« se še preriva skozi sodne mline. Zvezni sodnik v prestolnici Washington James Boasberg je blokiral deportacije venezuelskih kriminalcev, ki so nezakonito v ZDA, zvezni sodnik v Marylandu Theodore Chuang je preprečil ukinitev zvezne agencije za mednarodno pomoč USAID. Oba sodnika je na položaj imenoval nekdanji demokratski predsednik Barack Obama, sodnico sodišča v prestolnici Washington Ano Reyes, ki je blokirala prepoved služenja transspolnih oseb v vojski, pa Joe Biden.

Barack in Michelle Obama.

Predsednik in njegov obrambni minister Pete Hegseth menita, da transspolni vojaki fizično in mentalno niso pripravljeni za boj ter so zaradi operacij za spremembo spola in drugih posegov tudi zelo dragi. Sodnica Ana Reyes je raje ponovila besede iz deklaracije neodvisnosti o samoumevni resnici, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki: »To pomeni vsi – nič več in vsekakor nič manj.« V primeru več kot 250 članov venezuelskega kartela Tren de Aragua, izgnanih v Salvador, sodnika moti uporaba zakonodaje proti tujim sovražnikom s konca 18. stoletja.

Odpoklical bi sodnike

Republikanci trdijo, da demokratski aktivistični sodniki vodijo ofenzivo proti Trumpu v času, ko je leva od obeh velikih političnih strank na tleh in se večina Američanov strinja s prioritetami republikanskega predsednika. Trumpova predstavnica za odnose z javnostjo Karoline Leavitt je sporočila, da je 76 odstotkov sodnih prepovedi v tem stoletju usmerjenih proti potezam 45. in 47. predsednika, 92 odstotkov teh pa da so izdali demokratsko imenovani sodniki.

Ustavnega sodnika Johna Robertsa je imenoval republikanski predsednika George W. Bush. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Trump v tem vidi preseganje sodniških pristojnosti in je zahteval odpoklice. Te je mogoče izvesti le v kongresu, in to z najmanj 60 glasovi v senatu. Ameriški konservativci jih nimajo. Zato je slišati predloge o ukinitvi plačevanja spornih sodnikov ali dodajanje ukazov o njihovem odpustu k preveč pomembnim zakonskim predlogom v kongresu, da bi jih demokrati zavrnili.

Po mnenju kritikov bi se republikanci s tem spustili na raven Trumpovih političnih nasprotnikov, ki so proti njemu uporabili vse mogoče pravne zanke. Pred ustavnimi tožbami za uporne sodnike je posvaril predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, imenovanec republikanskega predsednika Georgea W. Busha, a je za mnoge trumpovce tudi ta republikanec le po imenu. Roberts je opozoril, da za izraze nezadovoljstva s sodniškimi odločitvami obstaja običajen pritožbeni proces, republikanci pa upajo, da bodo demokratske upore na naslednjih volitvah kaznovali volivci.