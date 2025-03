JD Vance in žena Usha prodala prenovljeno hišo za 1,87 milijona dolarjev

Februarja 2023 sta JD Vance in njegova žena Usha kupila hišo v predmestju Washingtona, DC, natančneje v Alexandriji, Virginia, za 1,64 milijona dolarjev. Petspalnična vila s tremi kopalnicami sta nato prenovila in začela prodajati.

Kot poroča New York post se hiša ponaša s prilagojenimi vgradnimi omarami, prijetno sprednjo verando in odprto družinsko sobo z lesenim kaminom. V pritličju se nahajajo moderna kuhinja s shrambo, jedilnica, stranišče in shrambe. V prvem nadstropju se nahaja luksuzna glavna spalnica s posteljo kraljevske velikosti, garderobno omaro, pripadajočo pisarno in prenovljeno kopalnico. Poleg tega so v nadstropju še tri spalnice, pralnica in podstrešje.

Predmet prodaje je bila hiša podeželskega videza. Foto Google

Vanceova sta hiši 27. februarja 2023 na trgu postavila prodajno ceno 1,69 milijona dolarjev. Prodaja se je zaključila 17. marca 2023 za 1,87 milijona dolarjev, kar pomeni, da sta Vanceova zaslužila približno 228.000 dolarjev več, kot sta zanjo plačala. Ni jasno, koliko sta Vanceova vložila v prenovo ali nadgradnje.

JD Vance, ki trenutno biva v uradni rezidenci podpredsednika na območju Naval Observatory, ima v lasti še nekaj drugih nepremičnin. Ena izmed njih je hiša v Washingtonu, DC, ki jo je z ženo Usho kupil leta 2014 za 590.000 dolarjev. Ta hiša se nahaja v priljubljeni četrti Capitol Hill, ki je le nekaj korakov oddaljena od National Malla. Po podatkih Redfina je bila hiša oktobra 2023 na voljo za najem po mesečni najemnini 3.700 dolarjev.

JD Vance ima v lasti kar nekaj nepremičnin. FOTO: Reuters

Najemnica, ki trenutno prebiva v tej hiši, je izjavila, da ima odlične odnose z Vanceovima kot najemodajalcema. »Obožujem to hišo. Obožujem to ulico. Želim ostati tukaj še dolgo časa,« je dejala za Washington Post. Dodala je še: »Želim biti dobra najemnica. In imam odlična najemodajalca — Usha je super.«

Poleg hiše v Washingtonu, DC, Vanceova družina ohranja tudi svojo glavno rezidenco v Cincinnatiju, Ohio, ki sta jo kupila leta 2018. To je bil njihov glavni kraj bivanja, preden se je Vance preselil v Washington, DC kot senator in kasneje podpredsednik.