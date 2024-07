Uradno je zaživela kolesarska pot po Zahodnem Balkanu Trans Dinarica

Ljubiteljem kolesarjenja je od danes tudi uradno na voljo nova mednarodna kolesarska povezava Trans Dinarica. Povezava čez dinarsko-kraški svet Zahodnega Balkana pot začenja v Sloveniji na skrajnem robu Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka. Še preden je uradno zaživela, je med drugim vzbudila navdušenje popotniškega medija Lonely Planet.

Kot so ob uradnem odprtju nove kolesarske poti poudarili v Slovenski turistični organizaciji (STO), Slovenija velja za eno najbolj trajnostnih držav na svetu in med drugim spodbuja raziskovanje slikovite pokrajine s kolesom.

»Kolesarjenje je tu zelo priljubljeno tudi po zaslugi odličnih profesionalnih kolesarjev, med katerimi izstopata Tadej Pogačar in Primož Roglič. Vedno več je tudi rekreativnih kolesarjev in kolesarskih prireditev, razvija se kolesarska infrastruktura po vsej državi,« so dodali.

Trans Dinarica v celoti izkorišča raznoliko pokrajino in njene danosti. Svojo pot čez slovensko ozemlje začne na skrajnem robu Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka, v Tolminu. Pot sledi reki Soči v vinorodna Brda, nato pa kolesarje pripelje do Krasa in Brkinov ter pri Ilirski Bistrici zapusti Slovenijo.

Poleg glavne trase se je mogoče zapeljati tudi po drugi trasi, dolgi okoli 250 kilometrov. Ta vodi skozi Čepovan, Postojno, Pivko in čez Volovjo reber. FOTO: Matevž Hribar

Kolesarsko povezavo čez Zahodni Balkan je že pred uradnim odprtjem kot izvrstno potovalno izkušnjo prepoznal popotniški medij Lonely Planet in ji nadel značko Best in travel 2024. O njej so poročali tudi drugi ugledni mediji, kot so CNN, Timeout, Outside magazine, so poudarili v STO.

Potek Trans Dinarice je na voljo v digitalni obliki, posebnih oznak pa na sami trasi ni. Splošen zemljevid poti za vsako državo si kolesarji lahko naložijo brezplačno.

Pot povezuje Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Albanijo, Severno Makedonijo, Kosovo in Srbijo. Dolga je približno 5000 kilometrov in je razdeljena v približno 100 etap.