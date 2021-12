V praznični Portorož na božično torto

Priložnost za nove začetke, ki naj bodo v znamenju ljubezni.December in božično vzdušje gresta z roko v roki. V Hotelih LifeClass je slednje na vrhuncu. Pravljično okrašena kavarna Café Central, ki neprekinjeno deluje že od 70. let prejšnjega stoletja, je postala priljubljena destinacija vseh ljubiteljev sladkega in praznikov sploh.

Viseče smrekice, osvetljene girlande, Božiček z jeleni in lebdeči oblaki že navdušujejo otroke in mlade po srcu. Vabljeni, da si pravljični ambient ogledate tudi vi, pri tem pa ne pozabite pokusiti novih prazničnih sladic. Božična torta, makrona hrestač in čokofina ter PotiČNIca so le nekatere kreacije izpod pridnih rok LifeClassovih slaščičarskih mojstric.

FOTO: PR LifeClass

Med sladkanjem ne pozabite napisati pisma Božičku, ki ga lahko odložite v čisto pravem nabiralniku. Če se vam zahoče še malo božične kopeli z vonjem po cimetu in pečenih jabolkih, pa zavijte v bližnje Terme Portorož, kjer bodo ves december na voljo praznični lepotni tretmaji.

Podarite si čas zase, za lepe trenutke v dvoje in tiste v krogu družine. Več ljubezni ko boste razdelili, več je boste dobili nazaj.

www.lifeclass.net 05 692 90 01 booking@lifeclass.net

Naročnik oglasne vsebine je LifeClass Hotels & Spa, Portorož