Vlogi za subvencionirane polete v Slovenijo oddali dve družbi

Vlogi za subvencionirane letalske lete v Slovenijo sta oddali dve letalski družbi, poroča portal EX-YU Aviation News. Informacijo so preverili tudi pri ministrstvu za infrastrukturo, kjer so odgovorili, da še preverjajo, ali izpolnjujeta pogoje razpisa, niso pa razkrili, kateri letalski družbi sta se prijavili v okviru pred kratkim zaključenega osmega roka razpisa, katerega cilj je izboljšanje povezljivosti države. Po neuradnih podatkih gre za povezave z glavnim mestom Albanije Tirano in Las Palmasom na Kanarskih otokih. Prejšnji takšen javni razpis se je iztekel 24. februarja, vendar takrat, kot smo poročali, niso prejeli nobene vloge za dodelitev pomoči.

Čeprav je shema subvencij odprta za polete na vsa tri slovenska komercialna letališča, se domneva, da si družbi prizadevata za povezave z Ljubljano. Do zdaj je bilo porabljenih le 494.376 evrov od dodeljenih 16,8 milijona evrov sredstev sklada. Kot smo poročali, je naša letalska mreža z državnimi spodbudami do zdaj pridobila pet povezav: lete Luxaira v Luksemburg, airBaltica v Rigo, Norwegiana v København, Iberie v Madrid in Eurowingsa v Düsseldorf.

Z ljubljanskega letališča so pred kratkim sporočili, da si prizadevajo za nove polete v Barcelono, Berlin, Prago, Stockholm in na Dunaj. Za subvencije so upravičene sicer le letalske družbe, registrirane in s sedežem na območju skupnega evropskega zračnega prometa (ECAA). Slovenska vlada pa se osredotoča predvsem na uvedbo letov na Dunaj, v København, Madrid, Prago, Berlin, Rim, Stockholm, Oslo, Barcelono in Lizbono.

Prek ljubljanskega Letališča Jožeta Pučnika je lani potovalo 1,4 milijona potnikov ali dobrih 13 odstotkov več kot leto prej. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Slovenska vlada po poročanju omenjenega portala razmišlja tudi o prenovi programa subvencij za letalske družbe. Ministrstvo za infrastrukturo je nakazalo, da bi lahko spremembe sledile sprejetju novega zakona o letalstvu, ki je predvideno še letos.

»Zakon o pomoči za zagotavljanje večje zračne povezljivosti, na podlagi katerega se izvaja trenutni javni razpis, bo veljal do 5. oktobra 2025, torej do uveljavitve novega zakona o letalstvu. Po tem datumu bo mogoče obvestiti evropsko komisijo o novem finančnem programu pomoči, ki bo trajal do tri leta, in izvesti nov javni razpis na podlagi novega zakona,« so pojasnili.

Poleg tega proučujejo možnosti, ki bodo dolgoročno izboljšale zračno povezljivost Slovenije, »saj se zavedamo kratkoročnih učinkov časovno omejenega javnega razpisa.«