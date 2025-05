Macron, Melonijeva, Trump: svetovni voditelji želijo vplivati na volitve papeža

V času, ko se začenja konklave, bo 133 kardinalov izbiralo naslednjega voditelja 1,4 milijarde katoličanov po svetu. Tokrat pa na njihovo odločitev močneje kot v zadnjem času vpliva svetovna politika — razdeljenost v cerkvi in zunaj nje je izrazita kot že dolgo ne.

Kardinali se, kot poroča Politico, sestajajo na zasebnih kosilih ob kozarcu chiantija, med seboj barantajo za položaje po konklavu in skrivaj informirajo naklonjene novinarje. Šele ko se vrata Sikstinske kapele zapro in mobilni signali izginejo, bodo lahko res začeli ignorirati zunanje pritiske.

Vse to dogajanje ne kaže le globalnega vpliva Katoliške cerkve, ampak tudi njeno vlogo geopolitične sile v svetu, kjer stara zavezništva razpadajo, varnost pa je vprašljiva.

Kardinali razumejo razloge za pritisk svetovnih voditeljev: voditelji z nacionalističnimi težnjami si želijo papeža iz svojih vrst, ki bi imel moralno avtoriteto. Zahodni voditelji pa bi se radi izognili papežu, ki bi bil, tako kot Frančišek, kritičen do širjenja Nata, naklonjen Kitajski ali v nasprotju z njihovimi stališči o migracijah in splavu.

Karizmatičen papež lahko vpliva na javno mnenje, še posebej v katoliških državah, ali pa okrepi kritiko določenih politik, kot je to storil Frančišek z Donaldom Trumpom.

Politične igre so se začele takoj po smrti papeža Frančiška na velikonočni ponedeljek. Francoski predsednik Emmanuel Macron se je med obiskom v Rimu ob Frančiškovem pogrebu srečal s štirimi francoskimi kardinali. V Rimu so to videli kot namig, da podpira francoskega papeža. Elizejska palača je po pisabnju Politica zanikala, da bi hotel vplivati na izid, francosko veleposlaništvo v Rimu pa je poudarilo, da predsednik zgolj sledi »francoski republikanski navadi«— vse druge trditve naj bi bile »nedostojne.«

V istem času je Donald Trump podprl ameriškega kardinala, ki je nasprotoval vatikanskemu dogovoru s Kitajsko, in se celo sam pošalil, da bi postal papež. Kitajska je medtem izkoristila trenutek in brez soglasja Vatikana imenovala dva sporna škofa.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je svojim poslancem naročila molk, mediji, naklonjeni njeni koaliciji, pa odkrito podpirajo kandidate, ki naj bi ji bili blizu, in napadajo »neprimerne«.

Prisluškovanje konklavu

Tuje sile so poskušale vplivati na konklave že v preteklosti — v času hladne vojne naj bi celo CIA prisluškovala izbirnemu procesu. Do začetka 20. stoletja so lahko Francija, Španija in Avstro-Ogrska celo uradno vložile veto na izvolitev določenega papeža.

Danes, v času, ko zahodna moralna avtoriteta peša, bi bil za Zahod neprijeten papež z bolj uravnoteženim pogledom na Kitajsko in Ukrajino. Frančišek je razpršil moč z imenovanjem številnih kardinalov iz globalnega juga, kar kaže, da Cerkev ni več zgolj podaljšek Zahoda.

»Trump si bolj kot Grenlandijo ali Panamski prekop želi, da Cerkev znova pripada Zahodu,« je za Politico dejal Piero Schiavazzi, profesor vatikanske geopolitike v Rimu.

Macron, ki se doma sooča s politično krizo, pa naj bi po Schiavazzijevih besedah stavil na progresivnega francoskega papeža, »duhovnega voditelja z največjo avtoriteto«, ki bi pomagal premakniti francosko javno mnenje proti sredinski levici.

Nazaj v prihodnost?

A tudi kardinali niso imuni na politične igre. Od Frančiškove smrti se vsak dan sestajajo, skrivaj nastopajo s skrbno oblikovanimi govori in se sprašujejo, ali naj Cerkev sprejme sodobnost ali ji še naprej kljubuje.

Ob nedeljski maši v baziliki svetega Petra, ki jo je spremljalo na tisoče vernikov in turistov, so še dajali vtis duhovne zbranosti. A že nekaj trenutkov pozneje so spet sneli svilene plašče in se razpršili po mestu, da bi nadaljevali z lobiranjem — tehtali možne favorite in glasovalne bloke. Kljub sklicevanju na Svetega Duha kardinali niso gluhi za trušč svetovne politike.

»Govorimo o istih temah, kot jih obravnavate tudi vi v medijih — o evangelizaciji, življenju Cerkve in potrebi po pozornosti do dogajanja v svetu,« je za Politico povedal kardinal Fernando Filoni, ki je bil med invazijo na Irak leta 2003 apostolski nuncij v Bagdadu.

Drugi kardinali so vidno utrujeni od političnega pritiska. Eden je novinarje prosil, naj ga pustijo pri miru, ker gre na večerjo, drugi pa je priznal, da bo pred konklavom gledal film Conclave z Ralpom Fiennesom.

Najresnejši kandidati so pogosto tarče napadov, predvsem iz ameriških konservativnih krogov. Kardinal Pietro Parolin, vatikanski državni tajnik in dolgoletni Frančiškov zaveznik, ter filipinski kardinal Antonio Tagle, nekdanji prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov, sta se znašla pod obtožbami zaradi slabega odziva na spolne zlorabe. Parolina nekateri napadajo tudi zaradi domnevnih zdravstvenih težav in dogovorov s Kitajsko.

V ozadju naj bi rasla podpora kandidatom, ki bi nadaljevali Frančiškovo usmeritev — med njimi Tagleju, Maltežanu Mariu Grechu in Američanu Robertu Prevostu.